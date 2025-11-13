Elecciones presidenciales del domingo 16 de noviembre: ¿Cuáles son las excusas válidas para no votar?

13 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Este domingo 16 de noviembre será un día sumamente importante para el futuro político del país. Durante esa jornada se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, que definirán quién será el próximo Presidente, a la espera de una eventual segunda vuelta, además de los nuevos diputados y senadores.

Se trata de los primeros comicios presidenciales en mucho tiempo en los que el voto será de carácter obligatorio, por lo que todos los ciudadanos deberán acudir a las urnas, salvo contadas excepciones. En caso de no hacerlo, quienes no sufraguen se exponen a multas.

Eso sí, el sistema permite excusarse si un ciudadano no puede asistir a votar, aunque las razones válidas para hacerlo son limitadas.

¿Cuáles son las excusas para no ir a votar?

Las justificaciones válidas para no sufragar son las siguientes:

Encontrarse enfermo.

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación.

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700.

Tener otro impedimento grave, acreditado ante el juez de policía local.

Tener una discapacidad y contar con la certificación respectiva.

El único motivo que requiere realizar un trámite el mismo día de la elección es encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación.

En ese caso, la persona deberá acudir presencialmente a una comisaría para acreditar que cumple con la condición que la exime de votar.

Una forma de agilizar el proceso es iniciar el trámite a través de Comisaría Virtual, donde se entrega un código que deberá presentarse luego en la comisaría junto con la cédula de identidad.

¿Cuáles son las multas por no ir a votar?

Quienes no asistan a las urnas y no tengan una justificación válida se exponen a recibir una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, aproximadamente entre $34.000 y $104.000.

