Más de 20 mil vacantes disponibles: Sence realizará la Feria Laboral Nacional durante dos días en Santiago

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció la llegada de la Feria Laboral Nacional 2025 con más de 20 mil vacantes disponibles en la Región Metropolitana. La iniciativa representa una excelente oportunidad para quienes buscan empleo, desean cambiar de trabajo o necesitan capacitarse y reconvertirse laboralmente.

El evento laboral se desarrollará entre el 18 y 22 de noviembre bajo modalidades presenciales y online, permitiendo que los interesados participen según su disponibilidad y preferencia de participación.

Feria Laboral en Región Metropolitana

La Feria Laboral Nacional se llevará a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en Santiago, los días martes 18 y miércoles 19 de noviembre de 09:00 a 16:00 horas.

Durante estos dos días, podrás acceder directamente a empresas reclutadoras y conocer oportunidades de empleo presencialmente.

Además, la modalidad en línea estará disponible ingresando a bne.cl desde el jueves 20 al sábado 22 de noviembre, con horario extendido hasta las 23:59 horas.

Ferias Laborales en otras regiones

Las próximas ferias laborales se realizarán en modalidad presencial y online en las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Aysén, permitiendo que los interesados de estas zonas participen con facilidad.

En la Región de Coquimbo, la feria presencial se realizará el 6 de noviembre de 09:00 a 16:00 horas en la Plaza de Armas de La Serena. La modalidad en línea estará disponible entre el 6 y 8 de noviembre hasta las 23:59 horas.

En la Región de Los Ríos, la feria presencial se llevará a cabo el 20 de noviembre en Valdivia, con hora y dirección por confirmar en los canales oficiales del Sence. La modalidad en línea funcionará entre el 20 y 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

En la Región de Aysén, la feria presencial se realizará en el Terminal de Buses de Chile Chico a partir del 20 de noviembre, con la modalidad en línea disponible del 20 al 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

¿Cómo participar?

Para participar presencialmente, solo debes acudir a la ubicación y en el horario correspondiente a tu región con tu currículum impreso.

Para la modalidad en línea, ingresa a bne.cl durante los días y horarios especificados para consultar vacantes y enviar tu CV directamente a las empresas.

