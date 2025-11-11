AIEP busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales disponibles y cómo postular a ellas

11 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Creada en 1965, la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales de la Universidad Andrés Bello, es una de las instituciones de educación superior de índole técnica más reputadas del país, cuya casa central se encuentra ubicada en Santiago.

Actualmente, cuenta con siete escuelas en 25 sedes a lo largo de 16 ciudades del país, ubicadas desde Calama a Castro, además de una sede online.

La entidad está buscando trabajadores para las distintas ofertas laborales que actualmente tiene disponibles.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en AIEP?

Las ofertas laborales publicadas por la institución, actualizadas al 11 de noviembre, son las siguientes:

Coordinador/a de emprendimiento (Región Metropolitana)

Asistende de atención de abastecimiento (Providencia)

Coordinador/a estratégico (Providencia)

Director académico (San Felipe)

Analista de admisión (Providencia)

Jefe de admisión online (Providencia)

¿Cómo postular a las ofertas laborales disponibles en AIEP?

En el caso de que estés interesado en postular en alguna de las vacantes anteriormente mencionadas, solo debes ingresar en el siguiente enlace.

Una vez dentro, podrás seleccionar la que más te interese, pudiendo ver cuáles serían tus funciones, los requisitos del cargo y los beneficios del mismo.

Para culminar con el proceso, debes presionar el botón azul que dice "postularme". Finalmente, tendrás que ingresar tus pretensiones de renta y acceder a la plataforma Laborum con tu cuenta o bien con tus credenciales de Google o LinkedIn.

Todo sobre Ofertas Laborales