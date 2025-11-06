¿Te gustaría trabajar en Levi's? Conoce las ofertas laborales que la marca tiene disponibles y cómo postular

06 nov. 2025 - 20:00 hrs.

Levi Strauss & Co más conocida como Levi's, es una histórica marca de ropa, especializada en la confección de prendas de vestir, sobre todo, pantalones estilo vaquero, aunque con el paso del tiempo, son cada vez más las prendas que comercializa la firma.

Con tiendas a nivel mundial y en Chile, la empresa hoy está buscando trabajadores y trabajadoras en Santiago y otras regiones del país, habilitando ofertas laborales para distintos cargos.

La mayoría son vacantes para ejercer la subgerencia o la subjefatura de tiendas de Levi's, mientras que el resto es para desempeñarse como vendedor de los productos de la compañía estadounidense.

¿Qué ofertas laborales tiene Levi's?

En esta oportunidad, la marca está buscando bodegueros Full Time para apoyar en la temporada de Navidad en las siguientes locaciones:

Parque Arauco (Full time)

Outlet Easton (Full time)

Ñuñoa / Providencia (Part time)

Plaza Tobalaba (Part time)

La Florida (Part time)

Plaza Norte (Part time)

Plaza Oeste (Part time)

Outlet Quilicura (Part time)

Alto Las Condes (Part time)

Costanera Center (Part time)

Plaza La Serena (Part time)

Plaza Antofagasta (Part time)

Plaza Temuco (Part time)

Plaza El Trébol (Part time)

¿Cómo postular para trabajar en Levi's?

Los avisos de empleo de la marca están publicados en su página web albergada en la plataforma Trabajando.com. Allí, los aspirantes pueden conocer los objetivos del cargo, sus principales funciones, el perfil que debe cumplir, las habilidades blandas deseadas y los beneficios que le ofrece la compañía.

Las personas interesadas en alguna de las ofertas deben pinchar el botón "postular" o "postula fácil", según corresponda, para iniciar el trámite de solicitud del cargo. El sistema les solicitará iniciar sesión en el sitio web mediante su correo electrónico y contraseña. De no tener una cuenta, pueden crearla o ingresar con sus credenciales de Gmail o LinkedIn.

Los aspirantes que se ajusten a los requerimientos de la marca serán preseleccionadas y contactadas por correo o llamada telefónica, para que sepan cuáles son las próximas etapas del proceso de postulación.

