¿Quieres trabajar en LATAM Airlines? Conoce las ofertas laborales disponibles
- Por Cristian Latorre
LATAM Airlines está en proceso de reclutamiento para cubrir vacantes en diversas áreas profesionales y altos cargos en sus operaciones en Chile. La aerolínea nacional ofrece a quienes se integren a su equipo una serie de beneficios.
Entre estos beneficios se incluyen seguro de salud, pasajes aéreos, oportunidades de desarrollo de carrera y descuentos especiales, entre otros atractivos.
¿Qué perfiles busca LATAM?
De acuerdo con el portal de vacantes de la aerolínea, estos son algunos de los cargos disponibles para postulación:Ir a la siguiente nota
- Operario en la Gerencia de Operaciones de Carga (Santiago)
- Despachador de Carga (Iquique)
- Analista Tecnología y Transformación (Santiago)
- Product Manager (Santiago)
- Técnico de Cabina B (Santiago)
- Analista Revenue Management Carga Junior (Santiago)
- Analista Técnico Datos Maestros (Santiago)
- Ingeniero en Machine Learning (Santiago)
- Operador (Santiago)
- Tripulante de Cabina (Santiago)
- Jefe Equipo de Ingeniería (Santiago)
- Analista de Optimización Nómina Pleno (Santiago)
- Jefe de Equipo Digital (Santiago)
- Ingeniero de Datos (Santiago)
¿Cómo postular a las vacantes?
Ingresa al sitio web de vacantes de LATAM (clic aquí), selecciona el cargo de tu interés y luego pincha en "Postular". También puedes "Guardar aviso en tu cuenta" o "Regresar a la lista" para explorar más opciones.
Para continuar con la postulación, ingresa con tu cuenta (correo y contraseña). Si no posees una, debes hacer clic en "Cree una cuenta" y crearla.
Finalmente, completa cuidadosamente todos los datos personales y sigue los pasos indicados por la plataforma hasta finalizar el proceso.
Leer más de
Notas relacionadas
- Ofrecen sueldos de hasta $1 millón en Maipú: Conoce qué cargos buscan y cómo postular
- Desde Antofagasta Minerals hasta Metro de Santiago: Feria laboral más grande de Chile ofrece más de 25 mil puestos de trabajo
- Smart Fit busca trabajadores: Revisa las vacantes disponibles en la cadena de gimnasios a lo largo de todo Chile