¿Quieres trabajar en LATAM Airlines? Conoce las ofertas laborales disponibles

05 nov. 2025 - 20:00 hrs.

LATAM Airlines está en proceso de reclutamiento para cubrir vacantes en diversas áreas profesionales y altos cargos en sus operaciones en Chile. La aerolínea nacional ofrece a quienes se integren a su equipo una serie de beneficios.

Entre estos beneficios se incluyen seguro de salud, pasajes aéreos, oportunidades de desarrollo de carrera y descuentos especiales, entre otros atractivos.

¿Qué perfiles busca LATAM?

De acuerdo con el portal de vacantes de la aerolínea, estos son algunos de los cargos disponibles para postulación:

Operario en la Gerencia de Operaciones de Carga (Santiago)

Despachador de Carga (Iquique)

Analista Tecnología y Transformación (Santiago)

Product Manager (Santiago)

Técnico de Cabina B (Santiago)

Analista Revenue Management Carga Junior (Santiago)

Analista Técnico Datos Maestros (Santiago)

Ingeniero en Machine Learning (Santiago)

Operador (Santiago)

Tripulante de Cabina (Santiago)

Jefe Equipo de Ingeniería (Santiago)

Analista de Optimización Nómina Pleno (Santiago)

Jefe de Equipo Digital (Santiago)

Ingeniero de Datos (Santiago)

¿Cómo postular a las vacantes?

Ingresa al sitio web de vacantes de LATAM (clic aquí), selecciona el cargo de tu interés y luego pincha en "Postular". También puedes "Guardar aviso en tu cuenta" o "Regresar a la lista" para explorar más opciones.

Para continuar con la postulación, ingresa con tu cuenta (correo y contraseña). Si no posees una, debes hacer clic en "Cree una cuenta" y crearla.

Finalmente, completa cuidadosamente todos los datos personales y sigue los pasos indicados por la plataforma hasta finalizar el proceso.

