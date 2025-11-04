Smart Fit busca trabajadores: Revisa las vacantes disponibles en la cadena de gimnasios a lo largo de todo Chile

04 nov. 2025 - 18:00 hrs.

Smart Fit es una cadena de gimnasio de origen brasileño, considerada como la cuarta más grande del mundo y la que ostenta el liderato del mercado latinoamericano al estar presente en 14 países de la región.

Su auge se explica en parte por la mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud, pero también gracias a su atractivo modelo de negocios que combina bajos precios y un equipamiento de alta calidad.

Obviamente, Chile también ha sido parte importante de la expansión de Smart Fit, lo que queda demostrado con las 119 sedes que la compañía tiene actualmente a lo largo del país.

Smart Fit busca trabajadores

Con esta gran presencia en el mercado chileno, la empresa también se ha convertido en un gran generador de empleo. Actualmente, Smart Fit tiene ofertas laborales disponibles para distintos tipos de cargos:

Profesor de Staff Fitness

Ejecutivo de Ventas

Analista Contable

Instructor Grupal

Técnico de Mantenimiento

Los salarios varían según la jornada de trabajo, el tipo de contrato y la especialización requerida, pero van desde los $200.000, para prácticas profesionales, hasta casi $700.000 para las vacantes de mayor rango actualmente disponibles.

¿Cómo postular?

Si te interesa uno de estos puestos, puedes revisar la información en detalle en la plataforma de empleo de Smart Fit (pincha aquí). Allí mismo podrás hacer la postulación a través de las plataformas Computrabajo, Indeed, o redactando tu currículum en la misma web utilizando tu correo electrónico.

Todo sobre Ofertas Laborales