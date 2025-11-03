Banco de Chile ofrece 138 empleos: Conoce las vacantes disponibles y cómo postular

03 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Banco de Chile, empresa que se posicionó en la tercera ubicación empresarial para atraer y retener talento en el país según el ranking Merco Talento Chile 2025, tiene abierto un amplio proceso de selección para incorporar nuevos trabajadores a su equipo.

Las vacantes disponibles suman un total de 138 empleos, concentrados mayormente en la región Metropolitana, aunque también hay puestos abiertos en Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y el Biobío, entre otras regiones.

El banco busca incorporar personas que se desempeñen como analistas, ejecutivos, especialistas e ingenieros de diversas áreas, permitiendo oportunidades para profesionales con distintas especialidades y niveles de experiencia.

¿Qué busca el Banco de Chile?

Algunas de las vacantes vigentes incluyen:

Ejecutivo de Servicios (Villarrica)

Ejecutivo de Normalización - Banca Personas (Copiapó)

Analista Adquirencia - Prevención de Fraudes Banchile Pago (Santiago)

Analista Adquirencia - Logística y Red Banchile Pago (Santiago)

Práctica Área Comercial Banca Personas (La Unión)

Ejecutivo Banca Preferente (Santiago)

Asistente Técnico - Seguridad Física (Santiago)

Analista de Riesgo Tecnológico (Santiago)

Analista Riesgo Tecnológico - Tecnología y Sistemas de Información (Santiago)

Especialista de Operaciones Senior - Custodia Internacional (Santiago)

Auditor Senior - Procesos TI y Ciberseguridad (Santiago)

Práctica Área Comercial Banca Personas (Los Andes)

Ejecutivo de Servicios (Melipilla)

Cómo postular paso a paso

El proceso de postulación es sencillo y completamente en línea:

Accede a trabajaenelchile.cl/ofertas, selecciona el empleo de tu interés y utiliza las opciones de búsqueda disponibles: puedes buscar por nombre de cargo o filtrar según cargo, región y comuna. Luego, revisa el perfil de tu interés y haz clic en “postular”. Desde aquí podrás visualizar la descripción completa del cargo, funciones específicas y requisitos mínimos exigidos. Si cumples con las condiciones solicitadas, completa el formulario de postulación. Finalmente, inicia sesión con tu cuenta existente o regístrate en el portal si no tienes un usuario previo.

