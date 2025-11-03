Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Sence realiza ferias laborales gratuitas en noviembre: Fechas, regiones y cómo participar

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se posiciona como uno de los mayores organizadores de ferias laborales del país, ofreciendo a personas cesantes y con empleo una amplia gama de oportunidades para acceder a un nuevo trabajo o realizar un cambio laboral hacia empresas de características similares o diferentes.

Cabe mencionar que Sence pone a disposición de los trabajadores un sitio web donde es posible buscar capacitaciones, acceder a subsidios, certificar experiencia laboral y explorar oportunidades de empleo a través de ferias laborales que se realizarán próximamente en distintas regiones del país.

Lo más visto de Dato útil

¿Cuándo son las próximas ferias laborales?

Las próximas ferias laborales se realizarán en modalidad presencial y en línea en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos y Aysén, permitiendo a los interesados participar según su disponibilidad:

Ir a la siguiente nota

Región de Coquimbo

La feria se realizará de forma presencial el 6 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, en la Plaza de Armas de La Serena.

La modalidad en línea estará disponible entre el 6 y el 8 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región Metropolitana

El evento se llevará a cabo de forma presencial entre el 18 y el 19 de noviembre, de 10:00 a 16:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago.

La participación en línea estará habilitada entre el 18 y el 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Los Ríos

La feria se realizará de forma presencial el 20 de noviembre en Valdivia (hora y dirección por confirmar). La modalidad en línea estará disponible entre el 20 y el 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Aysén

La feria se realizará de forma presencial y en línea en Chile Chico en una fecha aún por confirmar (dirección también por confirmar).

¿Cómo me inscribo?

Todos los detalles sobre las ferias laborales se encuentran disponibles a través del portal de la Bolsa Nacional de Empleo (clic aquí).

Es importante destacar que todos estos eventos laborales son completamente gratuitos para los aspirantes, sin costo alguno de inscripción o participación.

Todo sobre Ofertas Laborales

Leer más de

Notas relacionadas