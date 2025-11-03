Sence realiza ferias laborales gratuitas en noviembre: Fechas, regiones y cómo participar

03 nov. 2025 - 12:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se posiciona como uno de los mayores organizadores de ferias laborales del país, ofreciendo a personas cesantes y con empleo una amplia gama de oportunidades para acceder a un nuevo trabajo o realizar un cambio laboral hacia empresas de características similares o diferentes.

Cabe mencionar que Sence pone a disposición de los trabajadores un sitio web donde es posible buscar capacitaciones, acceder a subsidios, certificar experiencia laboral y explorar oportunidades de empleo a través de ferias laborales que se realizarán próximamente en distintas regiones del país.

¿Cuándo son las próximas ferias laborales?

Las próximas ferias laborales se realizarán en modalidad presencial y en línea en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos y Aysén, permitiendo a los interesados participar según su disponibilidad:

Región de Coquimbo

La feria se realizará de forma presencial el 6 de noviembre, desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, en la Plaza de Armas de La Serena.

La modalidad en línea estará disponible entre el 6 y el 8 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región Metropolitana

El evento se llevará a cabo de forma presencial entre el 18 y el 19 de noviembre, de 10:00 a 16:00 horas, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago.

La participación en línea estará habilitada entre el 18 y el 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Los Ríos

La feria se realizará de forma presencial el 20 de noviembre en Valdivia (hora y dirección por confirmar). La modalidad en línea estará disponible entre el 20 y el 22 de noviembre hasta las 23:59 horas.

Región de Aysén

La feria se realizará de forma presencial y en línea en Chile Chico en una fecha aún por confirmar (dirección también por confirmar).

¿Cómo me inscribo?

Todos los detalles sobre las ferias laborales se encuentran disponibles a través del portal de la Bolsa Nacional de Empleo (clic aquí).

Es importante destacar que todos estos eventos laborales son completamente gratuitos para los aspirantes, sin costo alguno de inscripción o participación.

