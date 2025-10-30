¿Buscas trabajo? Más de mil empresas estarán en la Feria Laboral Inacap-CPC 2025 y así puedes participar

30 oct. 2025 - 19:00 hrs.

El Instituto Nacional de Capacitación Profesional de Chile (Inacap) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentarán la decimoséptima versión de la Feria Laboral Inacap-CPC, una iniciativa que busca conectar a empleadores con candidatos en todo el país.

Según informa la institución de educación superior, la feria funcionará en modalidad híbrida, combinando acceso digital durante toda la semana con jornadas presenciales que abarcarán 16 regiones del país.

“Estudiantes, titulados y público general podrán encontrarse con empresas de diversos sectores productivos, respondiendo a las necesidades laborales de cada región”, informó Inacap.

¿Cuándo y cómo participar?

La plataforma digital estará disponible desde el 3 hasta el 7 de noviembre en www.ferialaboral.inacap.cl, permitiendo que los interesados participen desde cualquier lugar del país.

Las jornadas presenciales se realizarán los 4 y 5 de noviembre de 09:00 a 16:00 horas en las 16 regiones de Chile. En la Región Metropolitana, la actividad se llevará a cabo en la Sede Santiago Sur.

Los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de Inacap (clic aquí) para conocer las sedes disponibles en sus regiones y obtener información sobre ubicación e inscripción.

Empresas confirmadas

La feria contará con la participación de 1.153 importantes empresas de diversos sectores. Entre las empresas confirmadas figuran:

Falabella

RedSalud

ACHS

Streat Burger

WOM

Codelco

GTD

Motorola

Hotel Bosque de Reñaca

AFP Modelo

Carozzi

Consorcio

Ripley

Banco de Chile

BUK y muchas otras.

Todo sobre Ofertas Laborales