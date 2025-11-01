Cruceros ofrecen sueldos de hasta $4,7 millones: Estos son los cargos a postular

01 nov. 2025 - 22:00 hrs.

¿Te gustaría trabajar en un crucero? NavegaCruceros Jobs anunció a través de sus redes sociales la búsqueda de trabajadores chilenos para ocupar diversos puestos en tres de las líneas de cruceros más reconocidas a nivel mundial: Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y Carnival Cruises.

La empresa está reclutando personal en Chile para incorporarse a estas principales compañías internacionales de cruceros, con salarios que pueden alcanzar los 4,7 millones de pesos mensuales, libres de gastos e impuestos.

¿Qué cargos buscan?

NavegaCruceros Jobs busca principalmente candidatos chilenos para desempeñarse en tres áreas prioritarias:

Servicio de Limpieza

Restaurante y Bar

Operaciones de Servicio al Cliente

Además, sujeto a disponibilidad, los interesados también pueden postular a otros cargos como fotógrafo, ayudante de camarero, camarero de bar, barman, personal de recreación, asistente de cocina, contador financiero asistente, personal de crucero, entre otros.

Requisitos para postular

Para postular a estas oportunidades laborales, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 21 años.

Tener nivel de inglés conversacional.

Contar con buena condición de salud.

Poseer experiencia relacionada con la posición laboral a la que se postula.

relacionada con la Estar en condiciones de aplicar a la Visa de Tripulante tipo C1/D de Estados Unidos.

Los interesados que cumplan con los requisitos deben ingresar a la sección de Trabajos Disponibles en el sitio web de NavegaCruceros Jobs (clic aquí) con su currículum actualizado y en inglés.

Una vez enviada la postulación, si el candidato cumple con los requisitos, se coordinará una entrevista presencial o virtual. Posteriormente, se agendará una entrevista con la empresa de cruceros respectiva para continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

Salarios atractivos sin gastos

Uno de los aspectos más destacados de estas oportunidades laborales es el salario. Los postulantes, dependiendo de la posición y de la compañía de cruceros, pueden recibir entre USD 650 y USD 5.000 mensuales (entre $611.059 y $4.700.450), montos libres de gastos e impuestos.

Esta condición permite a los empleados ahorrar más del 90% de su salario, ya que no incurren en gastos de alimentación, alojamiento ni otros servicios durante su trabajo en el crucero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NavegaCruceros Jobs (@navegacrucerosjobs)

