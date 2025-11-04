Tía Rica ofrece prácticas profesionales: Conoce qué carreras buscan y cómo postular

04 nov. 2025 - 12:28 hrs.

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), más conocida como la Tía Rica, abrió un nuevo proceso de prácticas profesionales dirigido a estudiantes que se encuentren cursando una carrera técnico profesional en las áreas que actualmente solicita.

Se trata de cuatro cupos disponibles para trabajar en diferentes regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Talca y Temuco, brindando oportunidades de inserción laboral para estudiantes de formación técnica.

Carreras solicitadas y funciones

La DICREP busca prácticas profesionales en las siguientes carreras:

Contabilidad General

Técnico de Nivel Superior en Contabilidad

Técnico en Administración de Empresas

Técnico en Administración Pública

Independiente de la carrera seleccionada, el objetivo es el mismo: que los aspirantes brinden “apoyo en los procesos administrativos y contables propios de la Unidad de Crédito y contribuir a la orientación de usuarios”.

¿Cómo postular?

Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el domingo 9 de noviembre a las 23:59 horas.

Para inscribirse, los interesados deben ingresar al Portal de Prácticas Chile, donde encontrarán toda la información sobre el proceso de selección y los requisitos específicos para cada región (ingresa aquí).

