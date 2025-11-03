¿Cuánto gana un trabajador de crucero? Conoce los sueldos según el cargo

03 nov. 2025 - 17:02 hrs.

NavegaCruceros, empresa especializada en reclutamiento de trabajadores para cruceros, anunció que está en busca de trabajadores chilenos que quieran postular a vacantes disponibles en tres de las líneas de cruceros más reconocidas a nivel mundial: Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y Carnival Cruises.

La oferta laboral apunta principalmente candidatos chilenos para desempeñarse en cargos como servicio de limpieza, restaurante y bar, y operaciones de servicio al cliente, con salarios que pueden alcanzar hasta 4 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo y la empresa.

¿Cuánto gana un trabajador de crucero?

Aldana López, trabajadora argentina de cruceros, reveló a través de su cuenta de TikTok (@aldilo.11) información detallada sobre los ingresos reales en la industria de cruceros, explicando no solo cuánto se puede ganar según el puesto, sino también qué gastos están cubiertos y cuáles corren por cuenta de los empleados.

Según explica la joven, que trabaja para el staff deportivo de un crucero, los salarios varían significativamente dependiendo de la función desempeñada.

Entre $1,6 y $3,7 millones mensuales

Por ejemplo, los empleados en funciones similares a la suya pueden ganar alrededor de 2.300 dólares mensuales (aproximadamente $2.157.354).

En categorías de limpieza, restauración y fotografía, los trabajadores reciben un sueldo ligeramente inferior, oscilando entre 1.800 y 2.000 dólares ($1.688.364 y $1.875.960) mensuales.

Los músicos, bailarines y actores del equipo de espectáculos perciben 3.000 dólares mensuales ($2.813.940), representando un incremento considerable respecto a otros cargos.

Mientras que en cargos de responsabilidad, como jefes de actividades, oficiales y responsables de seguridad, se pagan entre 3.000 y 4.000 dólares al mes ($2.813.940 y $3.751.920).

Beneficios y gastos cubiertos

Desde NavegaCruceros Jobs informan que los aspirantes a algún cargo en los cruceros asociados pueden acceder a los siguientes beneficios:

Salarios : Dependiendo de la posición y de la compañía de cruceros, los salarios pueden oscilar entre USD650 y US5000 (entre $610.272 y $4.694.400 al mes libre de gastos e impuestos, obteniendo más del 90% de ahorro, ya que el empleado no incurre en gastos).

: Dependiendo de la posición y de la compañía de cruceros, los salarios pueden oscilar entre USD650 y US5000 (entre $610.272 y $4.694.400 al mes libre de gastos e impuestos, obteniendo más del 90% de ahorro, ya que el empleado no incurre en gastos). Pasajes de avión : Una vez finalizado el periodo de contrato, las compañías de cruceros deben repatriar al trabajador a su país de origen. Para el pasaje de ida, algunas empresas lo pagan y otras no.

Contratos : La duración del contrato varía de acuerdo al puesto de trabajo. El trabajo en cruceros implica tener contratos de 4, 6 o 9 meses embarcados. Al finalizar, el empleado gozará de un periodo de vacaciones de aproximadamente 2 meses donde no recibirá remuneración alguna.

Uniformes y herramientas de trabajo : Algunas empresas proveen todo el uniforme necesario y herramientas de trabajo para que el empleado pueda desempeñar su tarea,

Comidas, alojamiento y salud: Las comidas, alojamientos y asistencia médica están incluidas sin gasto alguno para el trabajador. Las habitaciones son compartidas entre 2 o 4 personas.

