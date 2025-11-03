Logo Mega

¿Cuánto gana un trabajador de crucero? Conoce los sueldos según el cargo

NavegaCruceros, empresa especializada en reclutamiento de trabajadores para cruceros, anunció que está en busca de trabajadores chilenos que quieran postular a vacantes disponibles en tres de las líneas de cruceros más reconocidas a nivel mundial: Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean y Carnival Cruises.

La oferta laboral apunta principalmente candidatos chilenos para desempeñarse en cargos como servicio de limpieza, restaurante y bar, y operaciones de servicio al cliente, con salarios que pueden alcanzar hasta 4 millones de pesos mensuales, dependiendo del cargo y la empresa.

¿Cuánto gana un trabajador de crucero?

Aldana López, trabajadora argentina de cruceros, reveló a través de su cuenta de TikTok (@aldilo.11) información detallada sobre los ingresos reales en la industria de cruceros, explicando no solo cuánto se puede ganar según el puesto, sino también qué gastos están cubiertos y cuáles corren por cuenta de los empleados.

Según explica la joven, que trabaja para el staff deportivo de un crucero, los salarios varían significativamente dependiendo de la función desempeñada.

Entre $1,6 y $3,7 millones mensuales

Por ejemplo, los empleados en funciones similares a la suya pueden ganar alrededor de 2.300 dólares mensuales (aproximadamente $2.157.354).

En categorías de limpieza, restauración y fotografía, los trabajadores reciben un sueldo ligeramente inferior, oscilando entre 1.800 y 2.000 dólares ($1.688.364 y $1.875.960) mensuales.

Los músicos, bailarines y actores del equipo de espectáculos perciben 3.000 dólares mensuales ($2.813.940), representando un incremento considerable respecto a otros cargos.

Mientras que en cargos de responsabilidad, como jefes de actividades, oficiales y responsables de seguridad, se pagan entre 3.000 y 4.000 dólares al mes ($2.813.940 y $3.751.920).

Beneficios y gastos cubiertos

Desde NavegaCruceros Jobs informan que los aspirantes a algún cargo en los cruceros asociados pueden acceder a los siguientes beneficios:

  • Salarios: Dependiendo de la posición y de la compañía de cruceros, los salarios pueden oscilar entre USD650 y US5000 (entre $610.272 y $4.694.400 al mes libre de gastos e impuestos, obteniendo más del 90% de ahorro, ya que el empleado no incurre en gastos).

  • Pasajes de avión: Una vez finalizado el periodo de contrato, las compañías de cruceros deben repatriar al trabajador a su país de origen. Para el pasaje de ida, algunas empresas lo pagan y otras no. 

  • Contratos: La duración del contrato varía de acuerdo al puesto de trabajo. El trabajo en cruceros implica tener contratos de 4, 6 o 9 meses embarcados. Al finalizar, el empleado gozará de un periodo de vacaciones de aproximadamente 2 meses donde no recibirá remuneración alguna.

  • Uniformes y herramientas de trabajo: Algunas empresas proveen todo el uniforme necesario y herramientas de trabajo para que el empleado pueda desempeñar su tarea,

  • Comidas, alojamiento y salud: Las comidas, alojamientos y asistencia médica están incluidas sin gasto alguno para el trabajador. Las habitaciones son compartidas entre 2 o 4 personas. 

Respuesta a @gio35156 ¿Cuánto se gana trabajando en un Crucero? Me estuvieron preguntando mucho por esto así que hoy les cuento un poco. Les recuerdo que esto es en base a mi experiencia, y a lo que me comentan mis colegas. No es 100% exacto y siempre va a depender del puesto y de la empresa, pero pueden tener más o menos estos números de referencia. Si tienen más dudas dejenmela en comentarios. Gracias por apoyar mi contenido 🥰 #crucero #tripulantes #trabajoencrucero #shiplife #crew #cruisetok

