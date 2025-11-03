¿Te gustaría trabajar en la Clínica Santa María? Conoce cuáles son las ofertas laborales disponibles y cómo postular a ellas

03 nov. 2025 - 16:00 hrs.

La Clínica Santa María, uno de los centros de salud más importantes del país con presencia en diferentes zonas de la Región Metropolitana, está en busca de trabajadores para desempeñar distintas labores dentro de sus inmediaciones.

Este recinto asistencial cuenta con clínicas en Las Condes y Providencia, además de centros médicos en La Reina y Lo Barnechea.

Actualmente, las vacantes laborales disponibles son diversas, tanto del área clínica como administrativa.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Clínica Santa María?

Al 3 de noviembre de 2025, Clínica Santa María cuenta con las siguientes vacantes de trabajo:

Coordinador (a) relaciones laborales

Jefe de compensaciones y control de gestión

TENS - Electroencefalografía

Arquitecto Clínica

TENS - Cardiología

Analista comercial

Ingeniero en prevención de riesgos

¿Cómo puedo postular?

Para postular a las vacantes de la Clínica Santa María debes ingresar al sitio que el centro de salud tiene en Trabajando.com (entra aquí).

Allí aparecerán todas las vacantes laborales disponibles, las que también se pueden filtrar de acuerdo a palabra clave, área, carrera y más parámetros.

Al hacer clic en la vacante aparecerán detalles respecto a las funciones, requisitos del cargo y beneficios.

En caso de querer ser parte del proceso de selección, debes presionar "postular" (botón azul) y luego iniciar sesión con la cuenta de Trabajando.cl o crear una en el sitio.

