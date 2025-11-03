Sueldos de hasta $2,3 millones: Feria Laboral en La Florida ofrecerá 3.500 oportunidades de trabajo

03 nov. 2025 - 20:00 hrs.

La Municipalidad de La Florida, a través de su Departamento de Desarrollo Económico Local, realizará la quinta versión de su Feria Laboral y de Capacitación, ofreciendo más de 3.500 vacantes con sueldos que pueden alcanzar hasta los $2.300.000.

El encuentro reunirá a más de 70 instituciones, entre empresas, organismos de seguridad e instituciones académicas, que ofrecerán más de 3.500 oportunidades laborales. Entre estas oportunidades destacan 138 vacantes inclusivas con sueldos que parten desde los $550.000, brindando acceso a diferentes perfiles de trabajadores.

¿Cuándo es, dónde y cómo postular?

La Feria Laboral y de Capacitación se realizará este jueves 6 de noviembre, entre las 9:00 y las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Municipal (Enrique Olivares 1003) de La Florida. La actividad contará con entrada completamente gratuita y está abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se realizarán tres charlas abiertas al público sobre temas de relevancia laboral y educativa:

9:45 a 10:30 horas : DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada.

: DUOC UC Sede Plaza Vespucio: “Domina IA: Despierta tu mente digital. Prompt y uso ético de la información”, dictada por Ariel Vásquez Sepúlveda, bibliotecólogo y asesor en investigación aplicada. 10:45 a 11:30 horas : Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sesión sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior.

: Universidad Católica Silva Henríquez: “¿Cómo entro a la U?”, sesión sobre el proceso de admisión, beneficios y orientación para el ingreso a la educación superior. 12:00 a 12:45 horas: Academia ARS / ARS Global: “Consejos para la elaboración del currículum vitae y búsqueda de empleo”, a cargo de Álvaro Parra, analista de Diversidad, Equidad e Inclusión y terapeuta ocupacional.

Instituciones y empresas participantes

Más de 70 organizaciones estarán presentes en la feria, incluyendo:

Carabineros de Chile

Fuerza Aérea

Atento Chile

Aramark

Cinépolis

Construmart

Fundación Coanil

Help Rescate

Colmena

Parque del Recuerdo

Sodexo

Voy Santiago

Teamwork

Trabajando.com

Y muchas otras instituciones

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó que esta instancia “es una tremenda oportunidad para las personas que están buscando una nueva opción laboral o desean capacitarse para acceder a mejores empleos”.

“En tiempos en que la situación económica sigue siendo difícil para muchas familias, nuestro compromiso es acercar las oportunidades y hacer que La Florida sea una comuna que genera trabajo, crecimiento y esperanza”, agregó el edil.

