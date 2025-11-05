Ofrecen sueldos de hasta $1 millón en Maipú: Conoce qué cargos buscan y cómo postular

05 nov. 2025 - 12:00 hrs.

La Municipalidad de Maipú, a través de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), dio a conocer una actualización de sus ofertas laborales, ofreciendo varios puestos de trabajo para diferentes niveles de experiencia, con sueldos que alcanzan hasta el millón de pesos dependiendo del cargo y tipo de contrato.

Según informa La Voz de Maipú, entre las vacantes más solicitadas destacan auxiliares de aseo, operadores de grúa horquilla, auxiliares de logística, soldadores, ayudantes de estructuras metálicas, asesoras de hogar y maestros eléctricos, entre otros, brindando oportunidades laborales diversas para la comunidad.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Los aspirantes deben inscribirse de forma virtual completando un formulario de inscripción a través del sitio web del municipio (clic aquí).

Al ingresar, debes completar los siguientes datos importantes:

Seleccionar la oferta (cargo a postular)

RUT

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Teléfono

Correo electrónico

Dirección

Comuna de residencia

Nacionalidad

Experiencia en el cargo

Escolaridad

Estado civil

Licencia de conducir (si aplica)

Tipo de discapacidad (en caso de existir)

Profesión u oficio

Una vez completada la información, solo basta con hacer clic en “Validar y Enviar”. En caso de no desear continuar, puedes pulsar “Volver” para anular la inscripción. Cada usuario tiene un límite de dos inscripciones diarias.

Sueldos disponibles por cargo

Se ofrece los siguientes puestos laborales con sus respectivos sueldos:

Auxiliar de Aseo: $637.841 (bruto) / $516.651 (líquido) - puede variar según previsión u otros factores. Contrato a plazo fijo. Auxiliar de Aseo: $650.000 (líquido y contrato indefinido). Operador de Grúa Horquilla (con licencia clase D vigente): $860.000 (líquido). Auxiliar de Logística: $790.000 (líquido). Vendedor/a de Ruta (con licencia clase B vigente y vehículo propio): $1.000.000 (líquido). Ayudante de Estructuras Metálicas: $540.000 (imponible más bonos y colación). Asesora del Hogar Puertas Adentro: $580.000 (líquido). Soldador/a: $650.000 (líquido). Maestro Electricista: $680.000 (líquido). Chofer Camión Aljibe (con licencia clase A4 vigente): $700.000 (líquido). Conductor Profesional A4: $700.000 (líquido). Armador de Bicicletas: Sueldo se indica en la entrevista. Supervisor Part-Time: $350.000 (líquido).

