Desde Antofagasta Minerals hasta Metro de Santiago: Feria laboral más grande de Chile ofrece más de 25 mil puestos de trabajo

04 nov. 2025 - 20:00 hrs.

El Instituto Nacional de Capacitación Profesional de Chile (INACAP) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lanzaron la feria laboral más grande del país, con más de 25 mil ofertas de trabajo disponibles y la participación de 1.200 empresas de diversos sectores.

El evento laboral se realiza en modalidad digital y presencial en distintas fechas y cuenta con la participación de importantes empresas, entre ellas Antofagasta Minerals y Metro de Santiago, ofreciendo oportunidades para profesionales, técnicos, empleos part-time y prácticas profesionales.

¿Cuándo se realiza la feria laboral?

La Feria Laboral INACAP-CPC cuenta con jornadas presenciales el 4 y 5 de noviembre en las sedes de INACAP en todas las regiones del país.

Durante estas jornadas, habrá apoyo y orientación de expertos laborales en:

Mejoramiento del currículum vitae.

Entrenamiento para enfrentar entrevistas de trabajo.

Asesoría en procesos de selección.

Otras orientaciones laborales.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, hasta el 7 de noviembre estará habilitada la plataforma online www.inacap.cl/ferialaboral, que permitirá postular a ofertas desde cualquier lugar del país, facilitando el acceso a todos los interesados.

Sectores y empresas participantes

Las ofertas laborales consideran a diferentes sectores productivos:

Minería

Energía

Retail

Logística

Salud

Tecnología

Servicios

Entre las empresas participantes destacan: CCU, Antofagasta Minerals, Metro, Carozzi, Banco de Chile, Cencosud, Camanchaca y PF Alimentos, ofreciendo una variedad importante de puestos y perfiles.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, señaló que “esta feria que ofrece más de 25 mil puestos de trabajo nos llena de esperanza para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro para las personas y para las empresas. Esta es una acción concreta para ofrecer más oportunidades de desarrollo y se alinea a una serie de iniciativas que impulsamos junto a INACAP en todo Chile, como lo son los consejos productivos regionales”.

Por su parte, Lucas Palacios, rector de INACAP, agregó que “cada año más empresas se han sumado a la feria más importante de Chile, eso nos enorgullece y nos demuestra que, cuando el mundo público, empresarial y académico se unen, podemos impactar en todos los rincones del país”.

Todo sobre Ofertas Laborales