Asientos más anchos y con mayor reclinación: Así será la nueva cabina que tendrán los aviones de LATAM

19 ag. 2025 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

El CEO de LATAM Airlines, Roberto Alvo, anunció mediante su cuenta de LinkedIn, que la aerolínea incorporará una nueva opción de asientos en algunos de sus aviones, los cuales destacarán por tener un mayor espacio para la comodidad de los pasajeros.

Se trata de la nueva cabina Premium Comfort, la cual se incorporará como una nueva opción a las ya disponibles cabinas Premium Economy y Premium Business.

"Hoy quiero compartir un anuncio que amplía aún más las opciones de nuestros pasajeros. A partir de 2027, comenzaremos a incorporar una nueva cabina Premium Comfort en rutas seleccionadas de largo alcance, iniciando con nuestros Boeing 787 Dreamliners", informó Alvo.

Así será la nueva cabina de los aviones de LATAM

Según detalló el CEO de LATAM, esta nueva cabina Premium Comfort se ubicará entre Premium Business y Economy en los aviones; y contempla una inversión de más de US$100 millones.

Respecto a cómo serán estos asientos, comentó que ofrecerán "más espacio, más privacidad y una experiencia de viaje superior en vuelos de larga distancia".

Alvo también destacó que la incorporación contempla: asientos más anchos y más espacio para los pies, mayor reclinación, divisores de privacidad, pantallas 4K y conectividad Bluetooth.

