Paro de conductores este martes: Revisa los más de 50 recorridos afectados en la Región Metropolitana

18 ag. 2025 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

El sindicato de trabajadores de locomoción colectiva Elías Laferte, de la empresa de buses RBU, convocó a una paralización para las 05:00 horas de este martes 19 de agosto. La huelga afectará a un total de 53 recorridos del sistema RED en la Región Metropolitana.

A través de un comunicado, el gremio informó que la paralización se hará efectiva "porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdo. En las dos reuniones, la empresa RBU Santiago nos presentó sus propuestas que fueron rechazadas por la Comisión Negociadora Sindical porque nos siguen empobreciendo por tres años más".

¿Cuáles son los recorridos afectados?

De acuerdo a lo explicado por el sindicato, la huelga no representará un paro total en las funciones de los conductores de locomoción colectiva, sino más bien una disminución en la frecuencia de sus servicios.

Así, dentro de los 53 recorridos afectados por el paro, son varios los que conectan el centro de Santiago con comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Pudahuel y Quilicura. Entre ellos, los trayectos de las micros 418 (Pudahuel-La Florida); 421 (Maipú-San Carlos de Apoquindo); 425 (Quilicura-Peñalolén) y 444 (Aeropuerto-La Cisterna).

En concreto, los recorridos de la empresa RBU que verían interrupciones en la frecuencia de sus servicios son los 400 B y C.

Revisa el listado completo a continuación:

401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430, 435 y 444.

B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43.

C02c, C03, C03C, C05, C06, C06c, C07, C09, C10e, C11, C13, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37.

