Chile y Hong Kong firman acuerdo para ampliar vuelos comerciales

15 ag. 2025 - 05:31 hrs.

¿Qué pasó?

Chile y la Región Administrativa Especial de Hong Kong firmaron un acuerdo que permitirá eliminar restricciones a las líneas aéreas locales que realicen operaciones entre ambos territorios.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lideró el encuentro, donde se logró el acuerdo, y que contó con la participación de delegados del territorio autónomo asiático y representantes de las aerolíneas Latam y SKY como observadores.

“Este acuerdo permite potenciar el turismo, abrir oportunidades de generar negocios y democratizar aún más el transporte aéreo”, dijo el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, Martín Mackenna.

Los detalles del acuerdo

Además, durante la reunión se definió el texto de un futuro tratado bilateral de servicios aéreos y se suscribió un Memorándum de Entendimiento que permite aplicar, de forma inmediata, medidas que beneficien la operación de vuelos entre Chile y Hong Kong.

Entre las condiciones establecidas en el acuerdo entre Chile y Hong Kong, destaca la apertura total de frecuencias de tercera y cuarta libertad, lo que significa vuelos sin restricciones geográficas o de capacidad.

Asimismo, el acuerdo contempla la concesión recíproca de derechos de quinta libertad (vuelos entre países distintos del de la línea aérea, pero con origen en el país de esta) hasta un total de 28 frecuencias semanales. También se acordó la libertad de las aerolíneas para establecer sus tarifas, entre otras medidas.

“Con este convenio, Chile sigue sumando instrumentos regulatorios a los que tiene con más de 80 Estados y economías de todos los continentes”, destacó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.