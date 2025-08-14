Nueva autopista beneficiará a tres comunas de la Metropolitana: ¿Cuándo estará listo el Orbital Sur Santiago?

14 ag. 2025 - 16:20 hrs.

Grandes proyectos viales están desarrollándose en nuestro país, todos con el propósito de descongestionar las principales autopistas y mejorar la conectividad entre los ejes urbanos. Algunos de los más emblemáticos son el Bypass Talca, la construcción del Túnel Lo Ruiz y el AVO II.

Otro que concentra gran expectación es el Orbital Sur Santiago, el que favorecerá la conexión poniente - oriente en la zona sur de la Región Metropolitana. En ese sentido, enlazará tres importantes carreteras: Ruta 78, Ruta 5 y Ruta 79.

Por su ubicación, las comunas que abarcará son tres: Peñaflor, Calera de Tango y San Bernardo. Cuando entre en funcionamiento, quienes transiten entre ellas demorarán hasta 30 minutos menos de lo que tardan actualmente.

¿En qué consiste el Orbital Sur Santiago?

Su longitud total será cercana a los 24 kilómetros. En rasgos generales, considera la habilitación de una autopista en doble calzada que nace en la Ruta 79 (Acceso Sur a Santiago) a la altura del Río Maipo, bordeando su ribera norte e incorporando una nueva conexión con Ruta 5.

Desde allí, atraviesa la Ruta 5 y la línea de ferrocarril mediante un paso superior, continuando hacia el poniente hasta conectar con la Ruta 78 (Autopista Santiago - San Antonio) a través de un enlace. En el tramo entre la Ruta 5 y la Ruta 78, sigue en forma paralela al sur del actual camino de Calera de Tango.

Para una mejor apreciación, algunos tramos del Orbital Sur Santiago se verán como se muestra en la siguiente imagen:

Ministerio de Obras Públicas

La principal ventaja del Orbital Sur Santiago es que "formará parte de un segundo anillo metropolitano de Santiago, el que conectará con la futura concesión Orbital Norponiente", señaló el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Así, ambas alternativas viales "permitirán generar una nueva circunvalación en torno a Santiago, lo que facilitará la conexión con las distintas autopistas existentes y proyectadas", agregó la secretaría de Estado mediante el decreto en el que le adjudicó la concesión a Intervial Chile.

¿Cuándo estará listo el Orbital Sur Santiago?

Las últimas actualizaciones sobre la iniciativa datan de mayo 2025 y arrojan que las fases de ingeniería definitiva alcanzaron el 90%. Cuando se obtenga la aprobación a las etapas ingenieriles, la medida pasará al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para descartar impactos nocivos para la salud y el medioambiente.

La tramitación en el SEA puede extenderse durante meses o años, dependiendo de las observaciones o rectificaciones que presenten otras organizaciones públicas o entidades de la sociedad civil.

Con todo, lo ideal para el MOP es que la construcción del Orbital Sur Santiago inicie en 2027. Mediante la creación de 12 mil puestos de trabajo, las obras finalizarían al término de la actual década, de modo que la nueva autopista esté operativa a partir de 2030.

