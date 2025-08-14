Multas superan los 100 mil pesos: Estos son los autos que no pueden circular este jueves en 34 comunas
¿Qué pasó?
En las 32 comunas de la provincia de Santiago, así como en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, rige la restricción vehicular. Se trata de una normativa de tránsito cuyo objetivo es disminuir la contaminación ambiental en la capital durante la temporada de otoño e invierno.
La medida es obligatoria entre lunes y viernes desde las 07:00 hasta las 21:00 horas. Así, los conductores que sean sorprendidos infringiendo la restricción se exponen a multas de entre 68 mil y 102 mil pesos.
¿Qué vehículos no tienen restricción?
El calendario de restricción vehicular de este año estipula que vehículos de emergencia como ambulancias, así como patrullas de Carabineros, Gendarmería y la PDI y carros de Bomberos están eximidos de cumplir con la normativa.Ir a la siguiente nota
Entre los demás vehículos que sí pueden circular normalmente por las comunas donde se implementa la medida figuran aquellos del transporte público y escolar, recolección de basura, eléctricos, de prensa, con patente diplomática y los que trasladan a personas con discapacidad.
Los vehículos que sí tienen restricción
Los vehículos que este jueves no pueden circular son los sin sello verde cuyas patentes terminan en 4-5-6-7, mientras que los con sello verde (comercializados antes del 1 de septiembre de 2011) que terminen sus patentes en 2 y 3, tampoco pueden transitar.
Cabe recordar que la infracción a la restricción vehicular equivale a multas desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre 68 mil pesos y $103 mil pesos.
Respecto al resto de la semana, el calendario de restricción vehicular queda de la siguiente manera:
Vehículos sin sello verde:
- Lunes: Patentes terminadas en 2-3-4-5.
- Martes: Patentes terminadas en 6-7-8-9.
- Miércoles: Patentes terminadas en 0-1-2-3.
- Jueves: Patentes terminadas en 4-5-6-7.
- Viernes: Patentes terminadas en 8-9-0-1.
Vehículos con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011):
- Lunes: Patentes terminadas en 6-7.
- Martes: Patentes terminadas en 8-9.
- Miércoles: Patentes terminadas en 0-1.
- Jueves: Patentes terminadas en 2-3.
- Viernes: Patentes terminadas en 4-5.
