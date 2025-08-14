¿Por qué una estación de Línea 7 del Metro no tendrá escaleras mecánicas?

14 ag. 2025 - 11:25 hrs.

Cuando la futura Línea 7 sea inaugurada, Metro de Santiago cumplirá varios hitos en materia de transporte que beneficiarán a la Región Metropolitana. Algunos de los más emblemáticos son que tres comunas se incorporarán por primera vez a la red subterránea y que los tiempos de viaje se reducirán en un 49%.

En ese sentido, cruzar el Gran Santiago del extremo poniente al oriente (y viceversa) demorará poco menos de 40 minutos a bordo de uno de los 37 trenes de conducción automática, similares a los que disponen las Líneas 3 y 6.

Otro antecedente relevante es que su tramo tendrá una longitud de 26 kilómetros que atravesarán ocho comunas, las que se distribuirán 19 estaciones. Con todo, se estima que beneficiará a 1,6 millones de personas en la capital.

¿Por qué una estación de Línea 7 no tendrá escaleras mecánicas?

El proyecto también destacará por sus peculiaridades, como el hecho de que una de sus estaciones no tendrá escaleras mecánicas, diferenciándose de otras sedes de Metro, incluso de las más nuevas.

En vez de este mecanismo, de uso preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad, se informó que se utilizarán nueve ascensores, con capacidad de entre 30 y 35 personas por viaje (300 pasajeros en simultáneo).

Así estarían ubicados los nueve ascensores que dispondrá una estación de Línea 7 (Metro de Santiago)

Pero, ¿por qué no tendrá escaleras mecánicas? La estación en cuestión es la que se emplazará en el cruce de Avenida Américo Vespucio con Alonso de Córdova, en Vitacura —que, junto a Renca y Cerro Navia, tendrá Metro por primera vez.

En las cercanías de la futura sede está la intersección de Autopista Vespucio Oriente con Avenida Kennedy. Para no intervenir el sector ni afectar el tránsito de los automovilistas, la estación se construirá a 50 metros bajo tierra, convirtiéndose en "la más profunda" de toda la red subterránea.

Entonces, dada la profundidad y con el objetivo de optimizar la experiencia de los pasajeros, la opción más conveniente era disponer de ascensores cuyo traslado demorará apenas 20 segundos, muchísimo menos de lo que tardaría el usuario mediante escaleras mecánicas.

Metro argumentó que los ascensores que se utilizarán han mostrado "funcionamientos más eficientes para una estación con estas profundidades, alcanzando un buen desempeño y condiciones de seguridad".

