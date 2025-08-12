Atentos, viajeros: Las dos estaciones del Metro de Santiago que estarán cerradas este viernes por mantención preventiva

12 ag. 2025 - 17:02 hrs.

Metro de Santiago trabaja constantemente para brindar el mejor servicio a sus pasajeros. Es por esta razón que para este viernes 15 de agosto (feriado) contempló una mantención preventiva en dos estaciones.

Esto quiere decir que estos dos puntos no estarán disponibles aquella jornada, pero los pasajeros podrán desplazarse de manera normal por el resto de la red.

Las dos estaciones que estarán cerradas este viernes

Según informó Metro en sus canales oficiales, las dos estaciones que permanecerán cerradas corresponden a la Línea 1 y son:

San Pablo

Neptuno

En lo que respecta a la estación San Pablo de la Línea 5, operará con normalidad, pero sin combinación, anunció la entidad.

El horario de Metro para este viernes 15 de agosto

Al ser un día feriado, Metro informó que el servicio operará tal como lo hace en los festivos, así que el horario no será el de un viernes habitual.

En este sentido, el servicio funcionará entre las 07:30 y 23:00 horas en toda la red, por lo que el llamado es a planificar los viajes.

Todo sobre Metro de Santiago