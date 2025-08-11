Decretan Alerta Ambiental para la Región Metropolitana este martes 12 de agosto: Revisa la restricción vehicular

11 ag. 2025 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este martes 12 de agosto en las 52 comunas del territorio. La medida responde a la evaluación de las condiciones del aire, así como a las recomendaciones de la Seremi de Medio Ambiente de la región.

De esta forma, se prohíbe el encendido de calefactores a leña y derivados de la madera -a excepción de pellets- en toda la región, además de quemas agrícolas. Asimismo, como cada semana, regirá con normalidad la restricción vehicular.

Restricción vehicular

Para las automóviles, motocicletas y station wagons sin sello verde comercializados antes del 2002, la restricción vehicular corre para todos los dígitos dentro del anillo de Avenida América Vespucio. Fuera del anillo, en las 32 comunas de la provincia de Santiago, así como en Puente Alto y San Bernardo, rige para aquellas patentes que terminen en 6,7,8 y 9.

Respecto a los vehículos catalíticos con sello verde, la medida es válida para patentes terminadas en 8 y 9. En cuanto a las motocicletas con sello verde inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, la restricción también aplicará para patentes que terminen en dígitos 6 y 7.

En el caso de transporte de carga y camionetas, por otro lado, la medida rige para aquellos sin sello verde con patentes terminadas en 6,7,8 y 9.

Cabe recordar que la restricción rige entre las 07:30 y 21:00 horas los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Además, las multas por infringir la normativa fluctúan entre 1 y 1,5 UTM, sumas que van desde los 68 mil y 103 mil pesos.

Todo sobre Región Metropolitana