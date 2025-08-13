Precio de la bencina: Revisa si sube, baja o se mantiene el valor de los combustibles este jueves 14 de agosto

13 ag. 2025 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles 13 de agosto su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó las variaciones en los valores de la bencina, kerosene (parafina), diésel y GLP vehicular, que comienzan a regir este jueves 14.

¿Subió o bajó la bencina?

Según lo informado por Enap, la variación estimada en el precio de los combustibles para esta semana es:

Bencina de 93 octanos: 0,0 pesos por litro

Bencina de 97 octanos: 0,0 pesos por litro

Kerosene (parafina): +2,5 pesos por litro

Diésel: 0,0 pesos por litro

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: 0,0 pesos por litro

Las bencinas de 93 y 97 octanos mantuvieron su precio esta semana, al haber anotado variaciones la semana anterior. Frente a esto, se prevé que la próxima modificación sea el jueves 28 de agosto.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap explican en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregan también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

