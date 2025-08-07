Estos son los combustibles que subieron más de $20 a partir de este jueves

07 ag. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 7 de agosto, en el que destacó una baja en el valor de la bencina, aunque algunos combustibles subieron más de $20.

¿Qué combustibles subieron más de $20?

Según el informe de ENAP, el kerosene (parafina) aumentó $24,6 por litro. Este combustible es ampliamente utilizado en calefacción doméstica. Por otro lado, el diésel obtuvo una importante alza de $21,4 por litro.

¿Subió o bajó la bencina?

De acuerdo con Enap, las variaciones para esta semana son las siguientes:

Gasolina 93 octanos : -$1,7 por litro.

: -$1,7 por litro. Gasolina 97 octanos : -$16,8 por litro.

: -$16,8 por litro. Kerosene (parafina) : +$24,6 por litro.

: +$24,6 por litro. Diésel : +$21,4 por litro.

: +$21,4 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: +$0,5 por litro.

Para quienes aún tienen dudas sobre cómo se reflejan estos valores, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana:

Gasolina 93 : $1.221 por litro.

: $1.221 por litro. Gasolina 97 : $1.305 por litro.

: $1.305 por litro. Gasolina 95 : $1.263 por litro.

: $1.263 por litro. Kerosene (parafina) : $1.111 por litro.

: $1.111 por litro. Diésel : $976 por litro.

: $976 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $622 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los precios de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 28 de agosto.

