Llegan 240 baterías Megapack Tesla a Chile: ¿Para qué serán utilizadas?

18 ag. 2025 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 240 baterías de Tesla arribaron al Terminal Puerto Arica para ser parte de las soluciones de almacenamiento de energía renovable del proyecto Celda Solar de Colbún, ubicado en la comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota.

El proyecto, que considera una inversión de USD 260 millones, es una de las mayores unidades de almacenamiento energético que se construye en Chile y entraría en operaciones a mediados de 2026. Según las estimaciones, entregará energía equivalente al consumo de 55.480 hogares, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2.

¿Para qué sirven estás baterías?

Las 240 baterías de Tesla que llegaron a Arica serán instaladas en el proyecto Celda Solar de Colbún y conformarán un sistema de almacenamiento de energía de 228 MW de capacidad, capaz de entregar energía de forma continua durante cuatro horas, equivalente a 912 MWh.

Cada Megapack pesa 38.1 toneladas, mide 8.80 metros de largo, 1.65 metros de ancho y 2.785 metros de altura. En cuanto a capacidad, pueden almacenar más de 3.9 MWh, energía suficiente para abastecer aproximadamente a 3.600 hogares durante una hora.

"Este tipo de proyectos son relevantes para el sistema eléctrico, pues le dan estabilidad al suministro, mejoran la calidad del servicio a nuestros clientes, permiten el almacenamiento de energía renovable que hoy se pierde en las horas solares y, además, facilitan la recuperación del suministro en caso de un apagón total", señaló el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

El proyecto Celda Solar contempla la instalación de un total de 240 baterías, las que arribaron a Chile en 11 buques y que actualmente se encuentran en proceso de descarga en el Terminal Puerto Arica.

Una vez desembarcados, los Megapack son trasladados a una zona de acopio dentro del puerto, donde permanecen algunos días antes de ser desconsolidados y cargados en camiones para su traslado final al proyecto.

Cada transporte terrestre moviliza un solo Megapack, operación que se realiza mediante una rampa especial denominada cuello cisne.