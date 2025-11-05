Casinos Dreams busca trabajadores: Conoce las ofertas laborales y cómo postular

05 nov. 2025 - 18:00 hrs.

La reconocida cadena de Hoteles, Casinos y Spa ubicados en las principales ciudades del norte y sur de Chile, Casinos Dreams está buscando trabajadores para desempeñarse en distintos lugares del país y en diversas funciones.

La empresa se define a sí misma como pionera "en llevar la mejor entretención a regiones y entregar experiencias inolvidables a través de una moderna infraestructura y un servicio de primera categoría".

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles en Casinos Dreams?

Las ofertas laborales que la empresa tiene disponibles, actualizadas al 5 de noviembre, son:

Croupier (Iquique)

Técnico (a) CCTV - (Coyhaique)

Demi Chef (Coyhaique)

Ayudante de Cocina Part Time (Coyhaique)

Guardia de seguridad (Coyhaique)

Croupier Part time (Valdivia)

Cajero(a)/Garzón(a)/Tomador de pedidos Part Time (Coyhaique)

Ayudante de cocina (Coyhaique)

Cajero Full Time (Rancagua)

¿Cómo postular a las ofertas laborales en Casino Dreams?

Si estás interesado en las vacantes o quieres tener más información del cargo y las condiciones de este, solo debes ingresar en el siguiente enlace.

Una vez ahí, solo debes seleccionar la oferta que te resulte más atrayente y presiona el botón azul que dice postular.

Para finalizar el proceso, tendrás que ingresar con tu cuenta del portal de trabajos, aunque también puedes hacerlo con tus credenciales de LinkedIn, Google o Microsoft.

