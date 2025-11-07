¿Buscando trabajo para la temporada de Navidad? Conoce cómo postular a algunos de los empleos temporales

07 nov. 2025 - 18:00 hrs.

Con el inicio de la temporada peak de fin de año, el mercado laboral chileno experimenta un fuerte dinamismo impulsado por el consumo, el comercio electrónico y la rotación estacional, lo que puede asomar como una excelente oportunidad para aquellos que están en busqueda de empleo.

De acuerdo con datos de Manpower, una marca de ManpowerGroup, las solicitudes de personal temporal experimentan un incremento del 35% sobre un período regular.

Solo entre noviembre y diciembre, se proyecta la apertura de más de 7 mil vacantes, impulsadas por dos grandes hitos: el Black Friday, que generará cerca de 1 mil puestos adicionales, y la “Operación Navidad”, que sumará más de 4 mil vacantes, principalmente en los sectores de supply chain, logística, trade marketing y servicios de atención al cliente.

Por otro lado, la operación de vacaciones, que se extiende hasta marzo, suma otro componente relevante: los reemplazos de personal administrativo y operativo, clave para la continuidad del funcionamiento empresarial durante el verano. En este proceso se estima que se puedan demandar cerca de 2 mil puestos para suplir las vacantes requeridas.

"Estas cifras confirman que la planificación laboral es esencial para sostener la productividad en períodos de alta demanda. Los servicios transitorios permiten a las empresas responder con agilidad, sin comprometer la continuidad operativa ni la calidad del servicio y además activan la demanda de puestos de trabajo", explica Jimena López, Gerente de Operaciones de ManpowerGroup Chile.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de temporada?

Esa misma empresa, que entrega soluciones de reclutamiento, cuenta con distintas ofertas laborales, a las que se pueden postular en esta época.

En cuanto a remuneraciones, los sueldos varían entre $570.000 y $750.000, dependiendo del rubro, la duración y tipo de tareas, además, de los incentivos asociados.

Las postulaciones se realizan directamente a través del sitio web de Manpower y además, por medio de la aplicación "My Manpower", disponble en App Store y Google Play.

Todo sobre Ofertas Laborales