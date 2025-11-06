¿Quieres trabajar en el Estado y no tienes experiencia? Estos cargos están disponibles en el sector público

06 nov. 2025 - 17:21 hrs.

El portal de Empleos Públicos del Servicio Civil es una plataforma oficial del Estado que ofrece oportunidades laborales en distintas entidades a lo largo de Chile. A través de este sitio puedes acceder a empleos públicos con todos los beneficios que conlleva el cargo, y algunos incluso no requieren experiencia previa.

Los interesados pueden consultar información detallada sobre las convocatorias, incluyendo requisitos, funciones y condiciones laborales de cada puesto. Esto facilita un acceso transparente y equitativo a las vacantes disponibles en organismos públicos de todo Chile.

En el sistema se encuentran vacantes ligadas a salud, administración, educación, finanzas, contabilidad y consultoría, entre muchas otras áreas.

¿Cuáles son las vacantes disponibles que no exigen experiencia?

Estas ofertas están abiertas a todas las personas con ciudadanía chilena o extranjeras que cuenten con permiso de residencia y cumplan con los requisitos especificados en cada proceso de postulación.

Médico General Reemplazo en Hospital Adriana Cousiño de Quintero en Viña del Mar con sueldo de $1.322.260. Médico Traumatólogo en Hospital San Juan de Dios de San Fernando en la región de O'Higgins, con remuneración a revisar en el portal específico de la convocatoria. Técnico en Imagenología en Hospital de Peñaflor en la Metropolitana con remuneración de $594.452. Gestor Comunitario de Residencias en la Dirección Regional de Los Lagos Servicio de Protección en Puerto Montt con sueldo de $1.827.026. Auxiliar de Enfermería Diurno INRPAC en la Metropolitana con remuneración de $534.366. Auxiliar de mantención 3er turno en vías de 4to en la Metropolitana con sueldo de $794.228. Técnico en Enfermería de Nivel Superior 4to Turno Modificado Grado 21 en Unidad de Emergencia Servicio - Centro de Recursos Quirúrgico en la Metropolitana con remuneración de $633.175.

¿Cómo postular a las convocatorias?

Primero necesitas contar con una cuenta en el sitio www.empleospublicos.cl y selecciona la casilla “No pide experiencia” ubicada en el lado izquierdo de tu pantalla.

Completa tu currículum en línea y luego haz clic en “postular a la convocatoria” e inicia sesión con tu cuenta de Servicio Civil, ingresando con Clave Única o creando un usuario en el sitio si no tienes cuenta.

Posteriormente, debes subir los documentos que solicitan en las convocatorias, como copia de cédula de identidad, certificado que acredite tu nivel educacional y certificado de especialización, entre otros, según lo requiera cada puesto.

Todo sobre Ofertas Laborales