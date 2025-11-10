Soprole busca trabajadores: ¿Qué ofertas laborales hay y cómo puedo postular?
La empresa de lácteos Soprole, dedicada a la comercialización de productos como leche, yogurt, postres, quesos, mantequilla, cremas, manjar y jugos; cuenta con una serie de ofertas laborales.
La compañía agrupa diversas marcas como Next, Zerolacto, 1+1, Manjarate, Quilque, Griego, Uno, Batifrut, Gold, entre otras; y posee plantas de producción tanto en la Región Metropolitana como en la región de Los Lagos.
La mayoría de las vacantes ofrecidas por la empresa son para trabajar en Santiago, aunque también hay vacantes en la zona sur del país.
¿Cuáles son las ofertas laborales?
Algunas de las ofertas laborales de Soprole son:
- Operario de Producción - San Bernardo
- Finance Bussiness Partner Operaciones Zona Sur - Osorno
- Finance Bussiness Partner Operaciones Zona Centro - Santiago
- Project Management Officer T.I. - Santiago
- Ingeniero(a) de salud y seguridad ocupacional - Los Lagos
- Subgerente de desarrollo de mercados.
¿Cómo puedo postular?
Para conocer todas las ofertas laborales de Soprole en diferentes regiones del país, hay que ingresar a esta plataforma habilitada por la empresa (clic aquí para acceder a la página).
Las vacantes se pueden filtrar según ubicación y el nombre del empleo que se busca.
Tras encontrar un cargo de su interés, el postulante debe pinchar la oferta para conocer los requisitos del puesto. Para concretar el proceso, se selecciona "postular" y se ingresa con la cuenta de la plataforma o con LinkedIn o Gmail.
