Decathlon busca nuevos trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles

11 nov. 2025 - 18:00 hrs.

La empresa francesa de venta de productos deportivos Decathlon se encuentra en búsqueda activa de nuevos trabajadores que deseen formar parte de su equipo de trabajo en numerosos cargos ubicados a lo largo del país.

La mayoría de las posiciones disponibles corresponden a cargos presenciales en alguna de sus tiendas, varios de ellos temporales y especialmente acondicionados para que postulen personas con discapacidad, reflejando el compromiso de la empresa con la inclusión laboral.

¿Qué buscan en Decathlon?

Revisa a continuación algunos de los cargos que busca la marca de ropa deportiva en Chile:

Apertura Tienda - Team Player Omnicomerciante (MUT) Asesor comercial 30 horas apasionado por el Pádel (Parque Arauco) Banco de Talentos Decathlon Chile (Las Condes) Date Engineer Analytics (Las Condes) Operador Logístico 16/24/32/40 horas (Pudahuel) Líder de equipo (Cenco La Reina) Líder de equipo (Las Condes) Team Player Omnicomerciante 20 horas (Viña) Team Player Omnicomerciante 20 horas Montaña (Puerto Montt) Team Player Omnicomerciante 20 horas Ciclismo Running Roller (Hualpén)

Puedes revisar todos los cargos disponibles junto a sus ubicaciones específicas en el sitio oficial de Decathlon (desde aquí).

¿Cómo postular a Decathlon?

Postular a uno de los cargos en Decathlon es un proceso sencillo:

Una vez que ingreses al sitio web de cargos disponibles, selecciona el puesto de interés que desees. Luego, haz clic en “Postular” ubicado al final de la página o en la esquina superior derecha. Deberás iniciar sesión con tu correo y contraseña. Si no estás registrado, puedes acceder con tu cuenta de Google o LinkedIn, o crear una cuenta nueva desde la misma plataforma. Una vez que accedas a tu cuenta, completa toda la información solicitada por la plataforma para postular correctamente al cargo seleccionado. Finalmente, serás contactado/a en caso de calificar al puesto y avanzar en el proceso de selección.

