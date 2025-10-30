BancoEstado sortea 40 premios entre celulares, viajes y gift cards: ¿Cómo participar?

30 oct. 2025 - 17:00 hrs.

BancoEstado anunció un gran sorteo para el 12 de enero de 2026, instancia donde regalará 40 premios entre sus clientes. Esta iniciativa ofrece a los usuarios de la entidad bancaria la oportunidad de ganar desde viajes por Chile hasta equipos tecnológicos de última generación y gift cards de establecimientos reconocidos.

El sorteo de BancoEstado distribuirá cuatro categorías principales de premios:

Viajes por Chile para dos personas: 10 gift cards Bigbox valorizadas en $1.500.000 cada una, permitiendo que los ganadores disfruten de descansos o experiencias en destinos nacionales. Gift cards de supermercados: 10 gift cards Cencosud valorizadas en $2.000.000 cada una, otorgando poder de compra en las principales tiendas de la cadena. Equipos tecnológicos: 10 celulares Samsung Galaxy S25 Ultra con 256 GB de almacenamiento, representando dispositivos de alta gama con tecnología de punta. Combustible: 10 gift cards Copec valorizadas en $1.440.000 cada una, destinadas a solventar gastos de bencina durante todo un año.

Requisitos de participación

Para poder optar a alguno de estos premios, BancoEstado ha establecido requisitos específicos que los participantes deben cumplir:

Requisitos personales:

Ser cliente de BancoEstado con cédula de identidad vigente.

Ser persona natural con o sin giro comercial.

Ser mayor de 18 años.

Requisitos de productos bancarios:

Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital.

Requisitos de inscripción y participación:

Haberse registrado en el formulario de participación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Haber seleccionado los premios específicos por los cuales desea participar.

Requisitos de transacciones:

Haber realizado al menos una compra con su Tarjeta de Crédito o Débito Visa de valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025

La tarjeta debe estar activa, al día en sus pagos y vigente al momento del sorteo.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para participar del sorteo solo sigue estas instrucciones:

Ingresa al sitio web público de BancoEstado y accede al formulario de participación disponible en la plataforma digital de la institución (clic aquí). Completa los datos solicitados durante el período permitido (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) y crea tu registro en el sistema del sorteo. Una vez inscrito, selecciona los premios específicos para los cuales deseas participar. Puedes elegir una o más categorías según tus preferencias. Proporciona tu información de contacto actualizada para que BancoEstado pueda comunicarse contigo en caso de resultar ganador. Efectúa compras de bienes y servicios con tu Tarjeta de Crédito o Débito Visa por valores iguales o superiores a $5.000 (o USD 5 en compras internacionales) durante el período establecido.

Recuerda que por cada compra que realices igual o superior a los montos establecidos, se te asignará una opción adicional para participar en los sorteos. Por lo tanto, a mayor número de transacciones calificadas, mayores serán tus posibilidades de resultar ganador.

Así sabrás si saliste ganador/a

BancoEstado comunicará a los ganadores dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha del sorteo (12 de enero de 2026) a través de múltiples canales:

Notificación vía SMS : Recibirás un mensaje de texto a tu número telefónico registrado.

: Recibirás un mensaje de texto a tu número telefónico registrado. Notificación en la App : Se enviará una notificación directa en la aplicación móvil BancoEstado.

: Se enviará una notificación directa en la aplicación móvil BancoEstado. Correo electrónico : BancoEstado enviará un email al domicilio electrónico proporcionado durante la inscripción.

: BancoEstado enviará un email al domicilio electrónico proporcionado durante la inscripción. Publicación en página web : Los ganadores serán publicados en la página web oficial de BancoEstado.

: Los ganadores serán publicados en la página web oficial de BancoEstado. Contacto directo: La empresa responsable del sorteo, OBW Partner SpA, se comunicará vía correo electrónico (contactocr@obwpartner.com) o contacto telefónico directo

