BancoEstado sortea 40 premios entre celulares, viajes y gift cards: ¿Cómo participar?
- Por Cristian Latorre
BancoEstado anunció un gran sorteo para el 12 de enero de 2026, instancia donde regalará 40 premios entre sus clientes. Esta iniciativa ofrece a los usuarios de la entidad bancaria la oportunidad de ganar desde viajes por Chile hasta equipos tecnológicos de última generación y gift cards de establecimientos reconocidos.
El sorteo de BancoEstado distribuirá cuatro categorías principales de premios:
- Viajes por Chile para dos personas: 10 gift cards Bigbox valorizadas en $1.500.000 cada una, permitiendo que los ganadores disfruten de descansos o experiencias en destinos nacionales.
- Gift cards de supermercados: 10 gift cards Cencosud valorizadas en $2.000.000 cada una, otorgando poder de compra en las principales tiendas de la cadena.
- Equipos tecnológicos: 10 celulares Samsung Galaxy S25 Ultra con 256 GB de almacenamiento, representando dispositivos de alta gama con tecnología de punta.
- Combustible: 10 gift cards Copec valorizadas en $1.440.000 cada una, destinadas a solventar gastos de bencina durante todo un año.
Requisitos de participación
Para poder optar a alguno de estos premios, BancoEstado ha establecido requisitos específicos que los participantes deben cumplir:Ir a la siguiente nota
Requisitos personales:
- Ser cliente de BancoEstado con cédula de identidad vigente.
- Ser persona natural con o sin giro comercial.
- Ser mayor de 18 años.
Requisitos de productos bancarios:
- Haber contratado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 una o más Tarjetas de Crédito Visa (SMART, SMART+ o Platinum Convenio) o una Cuenta Corriente Digital.
Requisitos de inscripción y participación:
- Haberse registrado en el formulario de participación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.
- Haber seleccionado los premios específicos por los cuales desea participar.
Requisitos de transacciones:
- Haber realizado al menos una compra con su Tarjeta de Crédito o Débito Visa de valor igual o superior a $5.000 (o USD 5 en transacciones internacionales) entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025
- La tarjeta debe estar activa, al día en sus pagos y vigente al momento del sorteo.
¿Cómo participar en el sorteo?
Para participar del sorteo solo sigue estas instrucciones:
- Ingresa al sitio web público de BancoEstado y accede al formulario de participación disponible en la plataforma digital de la institución (clic aquí).
- Completa los datos solicitados durante el período permitido (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025) y crea tu registro en el sistema del sorteo.
- Una vez inscrito, selecciona los premios específicos para los cuales deseas participar. Puedes elegir una o más categorías según tus preferencias.
- Proporciona tu información de contacto actualizada para que BancoEstado pueda comunicarse contigo en caso de resultar ganador.
- Efectúa compras de bienes y servicios con tu Tarjeta de Crédito o Débito Visa por valores iguales o superiores a $5.000 (o USD 5 en compras internacionales) durante el período establecido.
Recuerda que por cada compra que realices igual o superior a los montos establecidos, se te asignará una opción adicional para participar en los sorteos. Por lo tanto, a mayor número de transacciones calificadas, mayores serán tus posibilidades de resultar ganador.
Así sabrás si saliste ganador/a
BancoEstado comunicará a los ganadores dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha del sorteo (12 de enero de 2026) a través de múltiples canales:
- Notificación vía SMS: Recibirás un mensaje de texto a tu número telefónico registrado.
- Notificación en la App: Se enviará una notificación directa en la aplicación móvil BancoEstado.
- Correo electrónico: BancoEstado enviará un email al domicilio electrónico proporcionado durante la inscripción.
- Publicación en página web: Los ganadores serán publicados en la página web oficial de BancoEstado.
- Contacto directo: La empresa responsable del sorteo, OBW Partner SpA, se comunicará vía correo electrónico (contactocr@obwpartner.com) o contacto telefónico directo
Leer más de