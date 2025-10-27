Elecciones 2025: ¿Cuánto le pagan a un vocal de mesa?

27 oct. 2025 - 19:35 hrs.

El 16 de noviembre deberán presentarse todas las personas seleccionadas como vocales de mesa en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, tras la publicación de los datos electorales por el Servicio Electoral (Servel).

Quienes cumplan con esta labor recibirán una remuneración y, en algunos casos, un bono adicional por asistir a la capacitación.

¿Cuánto gana un vocal de mesa?

De acuerdo a la Tesorería General de la República (TGR), el pago corresponde a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), lo que equivale a cerca de $26.000.

Además, quienes participen por primera vez en la capacitación recibirán un monto extra de 0,22 UF, es decir, poco más de $8.000.

Desde la TGR aclaran que este bono no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está sujeto a descuentos.

¿Cuál es la multa por no asistir?

El incumplimiento sin justificación implica multas que van desde 2 a 8 UTM, equivalentes a entre $137.000 y $549.000.

Para evitar la sanción, el plazo para presentar excusas comenzó el lunes 27 de octubre y se extiende hasta el miércoles 29. Las causales aceptadas incluyen:

Tener más de 70 años .

. Estar fuera del país o a más de 300 kilómetros del local de votación.

del local de votación. Presentar una condición física o mental que lo impida (acreditada con certificado médico), cumplir funciones en establecimientos hospitalarios.

(acreditada con certificado médico), cumplir funciones en establecimientos hospitalarios. Estar embarazada .

. Ser padre o madre de un hijo menor de dos años, o cuidar a adultos mayores dependientes o personas con discapacidad.

dependientes o personas con discapacidad. También se aceptan excusas si se desempeñan otras funciones que la ley encomiende en el mismo horario de las mesas.

El trámite se puede realizar de forma presencial o por correo electrónico ante la Junta Electoral correspondiente.

