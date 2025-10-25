¿Cambiaron el lugar donde votas? Revisa tus datos electorales y si eres vocal de mesa

25 oct. 2025 - 08:00 hrs.

Este sábado, el Servicio Electoral (Servel), publicó el listado de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre.

Como en todos los procesos eleccionarios, se designa a personas civiles para ejercer la labor de vocal de mesa, quienes deben encargarse de instalar la mesa de votación, entregar los votos, cuidar el orden del acto como tal y resolver las dudas de los votantes.

¿Cómo saber si cambiaron mi local de votación?

En caso de que hayas cambiado tu domicilio electoral antes del 28 de junio de este año, el Servel te asignará un nuevo local de votación.

Por tanto, al momento de conocer tus datos electorales, el Servel no solamente informa si fuiste elegido como vocal de mesa, sino que también revela tu local de votación, la comuna donde votas y la mesa que te corresponde.

Para saber si cambiaron el lugar donde votas, y revisar si fuiste elegido como vocal de mesa, debes ingresar al siguiente enlace del Servel (presiona aquí) e ingresar tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar.

Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice, "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluido tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido o no para cumplir con la labor de vocal de mesa.

