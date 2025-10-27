Comienza el plazo para excusarse de ser vocal de mesa: ¿Cuáles son las causales válidas?

27 oct. 2025 - 14:13 hrs.

El Servicio Electoral (Servel) publicó el sábado 25 de octubre los datos electorales para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde ya se puede consultar el local de votación, la mesa asignada y si fuiste designado como vocal de mesa o miembro del colegio escrutador para el domingo 16 de noviembre.

Desde este lunes 27 de octubre comienza el plazo para presentar las causales válidas que permiten excusarse de cumplir esta función, según lo establecido por la Ley N°18.700.

El proceso se puede realizar de forma presencial o por correo electrónico ante la Junta Electoral correspondiente y estará disponible hasta el miércoles 29 de octubre.

¿Cuáles son las causales válidas?

Las causales aceptadas incluyen:

Tener más de 70 años.

Estar fuera del país o a más de 300 kilómetros del local de votación.

del local de votación. Presentar una condición física o mental que lo impida (acreditada con certificado médico), cumplir funciones en establecimientos hospitalarios.

(acreditada con certificado médico), cumplir funciones en establecimientos hospitalarios. Estar embarazada.

Ser padre o madre de un hijo menor de dos años, o cuidar a adultos mayores dependientes o personas con discapacidad.

dependientes o personas con discapacidad. También se aceptan excusas si se desempeñan otras funciones que la ley encomiende en el mismo horario de las mesas.

Para saber cuál Junta Electoral te corresponde, revisa la información en el sitio oficial del Servel (aquí).

Multas para los vocales que no se presenten

El incumplimiento sin justificación implica multas que van desde 2 a 8 UTM, es decir, entre $137.000 y $549.000.

