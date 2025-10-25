Revisa acá si eres vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

25 oct. 2025 - 00:00 hrs.

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán en Chile las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, proceso del cual también podrán ser parte los chilenos que se encuentren fuera del país y que estén habilitados para sufragar en el exterior.

En esta ocasión se deberá elegir los cargos de, Presidente de la República, Senadores y Diputados. En el caso de los Senadores, estos solamente serán elegidos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Como ocurre en todos los procesos eleccionarios, se designa a personas civiles para ejercer la labor de vocal de mesa, quienes deben encargarse de instalar la mesa de votación, entregar los votos, cuidar el orden del acto como tal y resolver las dudas de los votantes.

Revisa si fuiste elegido vocal de mesa

Para conocer si fuiste seleccionado como vocal de mesa para las elecciones del próximo 16 de noviembre, el Servicio Electoral (Servel) dispuso de un portal web en el que puedes consultar solamente ingresando tu RUT.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace (presiona aquí) e ingresar tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar.

Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice, "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluido tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido o no para cumplir con la labor de vocal de mesa.

¿Es obligatorio votar en estas elecciones?

Para estas elecciones, y como viene siendo desde diciembre de 2022, el voto es obligatorio, por lo que todas las personas habilitadas para sufragar, tienen que cumplir con este deber ciudadano.

En el caso de los vocales de mesa, estos pueden excusarse, pero deben hacerlo con anticipación, específicamente, entre el lunes 27 y miércoles 29 de octubre, periodo en el que deberán presentar la excusa correspondiente a la Junta Electoral. Finalmente, el listado definitivo de vocales de mesa será publicado el 1 de noviembre.

