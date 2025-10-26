Vocales de mesa: Esta es la fecha en que se conocerá el listado definitivo

26 oct. 2025 - 12:00 hrs.

Tras la publicación de la nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, el Servicio Electoral (Servel), también entrega un plazo para que las personas que fueron seleccionadas, puedan excusarse en caso de no poder cumplir con la labor cívica.

De este modo, aquellos que se encuentren a más de 300 kilómetros de su local de votación asignado o cumplan con alguna de las razones establecidas por el Servel para excusarse, podrán ausentarse de dicha función el 16 de noviembre, siempre y cuando realicen el trámite.

Para poder excusarse, la persona que sea elegida como vocal de mesa, tendrá que presentar su respectiva justificación entre el lunes 27 y miércoles 29 de octubre ante la Junta Electoral, de lo contrario debe cumplir con el rol de vocal de mesa.

¿Cuándo se conocerá el listado definitivo de vocales de mesa?

Ante esto, posterior a que las personas presenten las excusas, se publicará un nuevo y definitivo listado de vocales de mesa para las votaciones.

Este será publicado por el Servel el próximo sábado 1 de noviembre y se podrá revisar en su sitio web, ingresando al siguiente enlace.

¿Es obligatorio votar en estas elecciones?

Para estas elecciones, y como viene siendo desde diciembre de 2022, el voto es obligatorio, por lo que todas las personas habilitadas para sufragar, tienen que cumplir con este deber ciudadano.

Del mismo modo, es obligatorio cumplir con el rol de vocal de mesa en caso de que le sea asignado, si no, se arriesga a pagar multas que van desde las 2 a 8 UTM ($137.000 a $549.000 aproximadamente).

