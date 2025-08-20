Día del Patrimonio para Niños y Adolescentes: Cuándo se celebra y qué actividades hay

20 ag. 2025 - 14:00 hrs.

El Día de los Patrimonios es uno de los panoramas favoritos de las familias chilenas. Tanto fue el éxito de su última convocatoria —celebrada el fin de semana del 24 y 25 de mayo—, que el Presidente Gabriel Boric anunció que se realizará dos veces al año: en mayo y febrero.

Sin embargo, también hay una jornada especial para los menores de edad, se trata del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes, que este año festejará su cuarta edición con más de 422 actividades gratuitas.

¿Cuándo es el Día de los Patrimonios para niños y adolescentes?

El Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes 2025 se celebrará este sábado 23 de agosto a lo largo de todo el país. Aunque las actividades están orientadas a todas las edades, tiene énfasis en la niñez y adolescencia.

"Es la cuarta versión y se realiza en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Este año, la temática es la continuación de 'La fiesta cultural de Chile' en un homenaje a Gabriela Mistral, maestra, poeta y defensora de la infancia", señala el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Se definió que la poetisa sea la gran protagonista del evento, a propósito del 80° aniversario de su Premio Nobel de Literatura, recibido en 1945.

¿Qué actividades habrá el Día de los Patrimonios para niños y adolescentes?

La cartelera ya está publicada en el sitio web del evento cultural. Allí, los usuarios pueden filtrar la búsqueda de panoramas según región, horario, rango etario, entre otros datos. En la Región Metropolitana, por ejemplo, algunas de las opciones más atractivas de este 23 de agosto son:

Recorrido Patrimonial Palacio de La Moneda (Santiago)

Coloreando el Despacho Presidencial (Santiago)

Chiquitour: Reflejos de Chile (Centro Cultural La Moneda, Santiago)

Cuentacuentos: Paisajes chilenos (Centro Cultural La Moneda, Santiago)

Museo del Agua (Maipú)

Buscando el tesoro en el Pedagógico (Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier, Ñuñoa)

Conociendo el Patrimonio Cultural Infantil de Finlandia (Embajada de Finlandia en Chile, Las Condes)

Ruta Introducción a la Investigación Paranormal y los Misterios de Santiago (plaza Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago)

Recorridos Museo del Circo Nacional y Actividades Especiales Circenses (Museo del Circo Nacional, Santiago)

Todo sobre Día del Patrimonio