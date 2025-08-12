Día del Patrimonio para niños y adolescentes: ¿Cuándo es y qué actividades gratuitas habrá?

12 ag. 2025 - 10:00 hrs.

El Día de los Patrimonios se convirtió en uno de los panoramas favoritos de las familias chilenas. Tanto fue el éxito de su última convocatoria —celebrada el fin de semana del 24 y 25 de mayo—, que el Presidente Gabriel Boric anunció que se realizará dos veces al año.

"Al ver el entusiasmo de la ciudadanía por conocer y habitar nuestros espacios comunes, le he encargado a la ministra de las Culturas organizar una segunda fecha permanente del Día de los Patrimonios a realizarse durante febrero", indicó el Mandatario en su última Cuneta Pública.

De esta forma, habrá tres instancias dedicadas a la cultura y el reconocimiento de la historia nacional, considerando que además está el Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes, que este año festejará su cuarta edición.

¿Cuándo es el Día de los Patrimonios para niños y adolescentes?

Las más de 442 actividades gratuitas —orientada a todas las edades, aunque con énfasis en la niñez y adolescencia, niñas y adolescentes— del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes se desarrollarán el sábado 23 de agosto a lo largo de todo el país.

"Es la cuarta versión y se realiza en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Este año, la temática es la continuación de 'La fiesta cultural de Chile' en un homenaje a Gabriela Mistral, maestra, poeta y defensora de la infancia", señala el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Se definió que la poetisa sea la gran protagonista del evento, a propósito del 80° aniversario de su Premio Nobel de Literatura, recibido en 1945.

¿Qué actividades habrá el Día de los Patrimonios para niños y adolescentes?

La cartelera ya está publicada en el sitio web del evento cultural. Allí, los usuarios pueden filtrar la búsqueda de panoramas según región, horario, rango etario, entre otros datos. En la Región Metropolitana, por ejemplo, algunas de las opciones más atractivas del próximo 23 de agosto son:

Recorrido Patrimonial Palacio de La Moneda (Santiago)

Coloreando el Despacho Presidencial (Santiago)

Chiquitour: Reflejos de Chile (Centro Cultural La Moneda, Santiago)

Cuentacuentos: Paisajes chilenos (Centro Cultural La Moneda, Santiago)

Museo del Agua (Maipú)

Buscando el tesoro en el Pedagógico (Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier, Ñuñoa)

Conociendo el Patrimonio Cultural Infantil de Finlandia (Embajada de Finlandia en Chile, Las Condes)

Ruta Introducción a la Investigación Paranormal y los Misterios de Santiago (plaza Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago)

Recorridos Museo del Circo Nacional y Actividades Especiales Circenses (Museo del Circo Nacional, Santiago)

Todo sobre Día del Patrimonio