¿Quieres visitar el Palacio de La Moneda? Así puedes inscribirte a los recorridos

Uno de los edificios más emblemáticos de Chile es el Palacio de La Moneda, la casa de gobierno de Chile, y abrirá sus puertas este sábado 23 de agosto en el marco del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, ofreciendo visitas patrimoniales gratuitas.

En esta ocasión, quienes asistan podrán recorrer los patios y salones del palacio, que cuenta con más de 220 años de historia, además de participar en actividades especialmente diseñadas para disfrutar y aprender en familia sobre La Moneda.

El objetivo de esta iniciativa es que miles de niñas, niños y adolescentes tengan la oportunidad de conocer por dentro la casa de gobierno y descubrir el valor histórico que representa este monumento nacional.

¿Cómo me puedo inscribir?

Para visitar el Palacio de La Moneda este sábado 23 de agosto necesario realizar una inscripción previa siguiendo estos pasos:

Entra al sitio Patrimonio Presidencia (clic aquí).

Haz clic en "ir a inscripción".

Completa tus datos personales.

Agregar los nombres de los menores de edad con quienes vas a la visita.

Las visitas se realizarán este sábado 23 de agosto desde las 09:30 a 16:30 horas (la fila finalizará a las 16:30) y sólo se podrá ingresar previo registro.

