Ventanilla única social: Así puedes revisar el calendario de postulaciones a beneficios

10 ag. 2025 - 15:00 hrs.

Hace algunos meses, el gobierno implementó la Ventanilla Única Social, una plataforma digital creada con el objetivo de modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía, centralizando en ella más de 130 trámites sociales, beneficios y prestaciones.

Esta plataforma busca mejorar la eficiencia de la entrega de beneficios estatales, agilizando el proceso de postulación a ellos gracias a un mejor uso de la información de las personas que el Estado ya tiene.

Calendario de postulaciones a beneficios

Además, la plataforma permite crear y actualizar el Registro Social de Hogares (RSH), el cual es un requisito para acceder a la gran mayoría de los beneficios estatales.

Sin embargo, no es la única característica implementada en la Ventanilla Única Social que facilita la vida de los usuarios, pues el sitio web tiene integrado un calendario de postulaciones a través del cual los ciudadanos pueden verificar a qué beneficios pueden postular y los plazos estipulados para hacerlo.

Además, mediante el mismo calendario, los ciudadanos pueden acceder directamente a las postulaciones pinchando el nombre del aporte en el que están interesados.

Cabe recordar que para acceder a la página se puede buscar ventanillaunicasocial.gob.cl en el buscador, o bien pinchar aquí. Una vez dentro, se debe hacer ingreso con tu RUT y Clave Única.

Todo sobre Beneficios