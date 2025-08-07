¿Qué bonos pueden cobrar los adultos mayores en agosto? Revisa los importantes beneficios

07 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Dentro los beneficios que otorga el Estado, existe una amplia gama de bonos que están destinados exclusivamente a los adultos mayores, los que tiene por objetivo mejoras en las pensiones o entregar una importante ayuda económica para sus bolsillos.

Como es de esperar, este mes de agosto inicia nuevamente el pago de varios de estos aportes para la tercera edad, los que se entregan en diferentes modalidades de pago: mensual, anual e incluso para el resto de la vida, si es que se cumplen las condiciones.

¿Cuáles son los beneficios para adultos mayores?

A continuación, te detallamos los principales bonos y pensiones a los que las personas mayores de 65 años pueden acceder durante este mes de agosto:



Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años o más que se pensionen y sean madres biológicas o adoptivas, pueden obtener el Bono por Hijo, el que se otorga cuando se jubila, no desde el nacimiento de su hijo o hija.

El monto a recibir por concepto del beneficio comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, considerando el mes en que nació el niño; o a $165 mil si nació antes del 1 de julio de 2009.

Con el reajuste del IPC, recordar que el sueldo mínimo en Chile subió, lo que significa que el monto del bono se reajustó. Para todas las madres que den a luz o adopten entre mayo y diciembre de 2025, y cumplan los requisitos para ser beneficiaria, la cantidad referencial de dinero a la que accederán será de $952.200.

Bono Bodas de Oro

Las parejas que demuestren 50 años de matrimonio, que sean parte del 80% del Registro Social de Hogares y cumplan con otros requisitos, pueden recibir el Bono Bodas de Oro.

Entrega un monto de $445.352 que se paga por una sola vez y que se reparte en cifras iguales entre el marido y la esposa. Así, tanto la mujer como el hombre reciben un monto de $222.676.

Una vez que el matrimonio cumple su aniversario 50, tiene plazo de un año para solicitar el bono.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que entrega el Estado a las y los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP, por lo que seguramente se trata de personas que ya son de la tercera edad.

El bono es un documento expresado en dinero que se agrega a la Cuenta de Capitalización Individual del beneficiario para, de esta forma, sumar ese monto a los ahorros acumulados cuando jubilan por vejez, por invalidez o cuando fallecen.

El Bono de Reconocimiento no tiene postulaciones como tal, pero para obtenerlo es necesario solicitarlo directamente en la AFP a la que se está afiliado tras cambiarse del antiguo sistema.

Pensión Garantizada Universal

Conocida por sus siglas PGU, la Pensión Garantizada Universal está entregando un monto máximo mensual de hasta $224.004 a los adultos mayores de 65 años o más que no integren el 10% más rico de la población total del país y que cumplan con el resto de las condiciones.

Para acceder a la PGU se requiere una postulación (hazlo aquí); y quienes ya son beneficiarios, pueden consultar con RUT su fecha de pago en esta plataforma del IPS.

Los afiliados del Instituto de Previsión Social (IPS) pueden consultar acá su fecha de pago. En cuanto a los pensionados de AFP, las distintas administradoras harán el pago entre el 14 y el 22 de agosto, junto a su respectiva jubilación.

Recordar que la PGU tendrá un alza por la aprobación de la reforma de pensiones. Desde el 1 de septiembre llegará a los $250.000 para un determinado grupo de beneficiarios (conócelos aquí).

