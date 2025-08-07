Beneficios para pensionados: ¿A qué beneficios pueden acceder ellos?

07 ag. 2025 - 12:30 hrs.

Uno de los sectores de la población a los que se le entregan beneficios del Estado son los pensionados. Esto, generalmente, con el fin de robustecer los montos que reciben por su jubilación.

Eso sí, no basta con ser pensionado para recibir estas ayudas económicas, pues son una serie de requisitos que hay que cumplir en cada uno de los casos para resultar beneficiario.

¿Qué bonos pueden recibir los pensionados?

Pensión Garantizada Universal

Los adultos mayores que estén pensionados en algún régimen previsional como las AFP o las ex caja de previsión social, pueden acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU), pago que complementa la jubilación que reciben.

La PGU, cuyo pago está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS), entrega un monto mensual, a partir de febrero, de hasta $224.004 a los adultos mayores de 65 años que cumplan con ciertas condiciones, como no ser parte del 10% más rico de la población.

Quienes sean pensionados deben tener una pensión base menor a $1.210.828 para acceder a la PGU y tienen que acreditar residencia en Chile en un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos y deben haber vivido en el país, al menos, 4 años de los cinco años previos a la fecha de solicitud de la pensión.

Para solicitarla, hay que entrar al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios de ChileAtiende (disponible aquí), anotar los datos solicitados y así el sistema mostrará si la persona califica para obtener el aporte.

Bono de Reconocimiento

Cuando los adultos mayores jubilan pueden acceder al Bono de Reconocimiento, beneficio económico que entrega el Estado a las y los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP.

El bono es un documento expresado en dinero que se agrega a la Cuenta de Capitalización Individual del beneficiario para, de esta forma, sumar ese monto a los ahorros acumulados cuando jubilan por vejez o por invalidez.

Para solicitar el bono, la persona debe dirigirse a la AFP en que se encuentra afiliado, donde deberá suscribir una Solicitud de Cálculo y Emisión de Bono de Reconocimiento; además de completar el Anexo Detalle de Empleadores, si corresponde.

Bono por Hijo

Las mujeres de 65 años que se pensionen, pueden optar al pago del Bono por Hijo, el beneficio especialmente dirigido a quienes sean madres, ya sean biológicas o adoptivas.

El monto del bono genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 ingresos mínimos. Si el niño nació antes del 1 de julio de 2009, el valor de la bonificación corresponde al salario mínimo vigente en julio de 2009; es decir, $165.000.

En cambio, si el nacimiento se produjo después del 1 de julio de 2009, el monto del Bono por Hijo será equivalente al sueldo mínimo que estaba vigente durante el mes del nacimiento.

Para optar a Bono por Hijo es necesario: tener 65 años o más, vivir en Chile por un período de 20 años contados desde que la beneficiaria cumplió 20 años; y haber vivido en el país, al menos, cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud de la bonificación.

Quienes cumplan con las condiciones pueden solicitar el Bono por Hijo por Internet siguiendo los pasos en la plataforma de consulta de ChileAtiende o de manera presencial en la AFP a la que estén afiliadas, o en una oficina de ChileAtiende.

