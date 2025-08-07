Subsidio Eléctrico: Revisa cómo consultar si serás beneficiado

07 ag. 2025 - 13:30 hrs.

El pasado 15 de julio finalizó el periodo de postulación a la tercera convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio que entrega un descuento semestral en la cuenta de electricidad para los hogares más vulnerables del país.

Para ser beneficiario de este aporte económico es requisito que el hogar esté dentro del 40 % más vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), sea cliente de una de las empresas de distribución de electricidad y esté al día en el pago de las cuentas de luz.

¿Dónde revisar si fuiste seleccionado?

Los resultados del Subsidio Eléctrico 2025 estarán disponibles a partir del lunes 15 de septiembre de 2025.

Para conocer si eres beneficiario deberás ingresar al sitio web oficial del beneficio: www.subsidioelectrico.cl (clic aquí), donde podrás consultar con tu RUT si se te adjudicó el beneficio y conocer el monto del descuento.

¿Qué monto le corresponde a mi familia?

Los montos del Subsidio Eléctrico varían según el tamaño del hogar registrado en el Registro Social de Hogares.

Para esta tercera convocatoria, los valores son:

$37.838 para hogares de 1 integrante

para hogares de 1 integrante $49.190 para hogares de 2 a 3 integrantes

para hogares de 2 a 3 integrantes $68.109 para hogares de 4 o más integrantes.

Para la tercera convocatoria, en caso de que su hogar sea seleccionado, el beneficio corresponde a todo el segundo semestre 2025 (julio-diciembre) y se pagará en una sola cuota a partir de septiembre.

