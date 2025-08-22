¿Por qué los expertos recomiendan comer los fideos, papas y arroz después de haberlos dejado en el refrigerador?

22 ag. 2025 - 09:10 hrs.

El arroz, las papas y las pastas son alimentos básicos en la cocina chilena, principalmente por ser económicos y fáciles de preparar. Normalmente se consumen recién hechos para aprovechar su mejor sabor y textura, pero la ciencia sugiere que podrían ser más saludables si se comen después de haber sido refrigerados.

¿Por qué sería mejor comer estos alimentos refrigerados?

De acuerdo a una publicación de Today, en redes sociales se ha viralizado la idea de que comer algunos carbohidratos, como arroz, fideos y papas, sería más saludable que consumirlos recién hechos.

A pesar de que parezca extraño, existe evidencia científica que respaldaría esta idea. La razón radica en los almidones resistentes que contienen estos alimentos, un tipo de almidón que trae diversos beneficios para la salud.

Los almidones resistentes desaparecen cuando se cocinan los carbohidratos, lo que provoca que el cuerpo digiera almidones comunes con una estructura más flexible de moléculas de glucosa, que el cuerpo digiere fácilmente, pero eleva muchísimo el nivel de azúcar en sangre.

En cambio, al enfriar los alimentos en el refrigerador, se vuelve a generar el almidón resistente: "Al enfriarlos, las moléculas se reorganizan en una estructura más cristalizada (más compacta)... capaz de resistir la digestión en el intestino delgado", explicó al citado medio la Dra. Vijaya Surampudi, jefa de la división de nutrición clínica de UCLA Health.

Si se consumen estos alimentos con presencia de almidón resistente, el cuerpo recibirá beneficios antiinflamatorios, cardiovasculares y protectores. Además, retrasar la absorción de azúcar puede ayudar a la resistencia a la insulina y a la sensación de saciedad. Incluso, estudios indican que puede reducir el riesgo de cáncer colorrectal en ciertas personas.

¿Cuánto tiempo se deben refrigerar los carbohidratos refrigerados?

Cuanto más tiempo se enfríen los alimentos ricos en almidón, mayor será la retrogradación, afirmó Surampudi. Generalmente, se recomienda enfriar la pasta o el arroz durante al menos 24 horas en el refrigerador, a una temperatura de 4°C o menos

Un estudio de 2015, publicado en el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, mostró que el arroz blanco cocido que se había enfriado durante 24 horas y luego se había recalentado tenía aproximadamente dos veces y media más almidón resistente que el arroz recién cocido.

Además, recalentar estos alimentos en olla o microondas no elimina este almidón, ya que sobrevive al calor.

