Alerta por cadmio: Experta explica qué es y si es posible encontrarlo en paltas chilenas

21 ag. 2025 - 17:30 hrs.

Diversas reacciones ha generado el rechazo de seis embarques de palta peruana por parte de la Unión Europea luego de detectar niveles de cadmio por encima de lo permitido, metal pesado que, según expertos en salud, puede ser cancerígeno y causar diversas enfermedades.

La noticia provocó preocupación en Chile, donde usuarios en redes sociales se preguntaron si las paltas nacionales también podrían contener este contaminante.

¿Qué es el cadmio?

La doctora Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes (UANDES), explicó que el cadmio “es un metal pesado y tóxico que se encuentra naturalmente en la tierra. Sin embargo, con la actividad humana, como la industria y los fertilizantes, ha aumentado su presencia en el medio ambiente”.

Este elemento está presente en diversos alimentos como verduras, cereales, frutos secos, mariscos, vísceras animales, chocolate y cacao, pero, según la especialista, “en la palta es muy raro, no es uno de los alimentos en que especialmente se concentren”.

De acuerdo con Reyes, la exposición prolongada al cadmio puede causar daño renal, óseo y pulmonar, además de estar asociado a diagnósticos de cáncer de pulmón y próstata. En casos de intoxicación aguda, puede generar severos problemas gastrointestinales.

No obstante, la especialista recalcó que el riesgo disminuye al mantener una dieta variada, lo que reduce la posibilidad de consumir niveles tóxicos.

¿Y las paltas chilenas?

Reyes aclaró que en Chile los alimentos están sujetos a controles estrictos: “Por lo que ha declarado el SAG, nosotros no tenemos problemas de alimentos chilenos que contengan cadmio, porque eso está bien controlado”.

Finalmente, la experta llamó a reforzar los controles de productos importados, especialmente en el caso de las paltas, y a no consumir alimentos que no cuenten con certificaciones sanitarias.

“Es importante evitar esta intoxicación que puede producir consecuencias fatales, sobre todo en niños pequeños y bebés”, advirtió.