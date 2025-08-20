Ante preocupación por componente cancerígeno: ¿Cómo diferenciar la palta peruana de la palta chilena?

20 ag. 2025 - 15:06 hrs.

Preocupación causó en los últimos días una alerta de la Unión Europea que rechazó la llegada de seis embarques de palta hass peruana que tenía niveles de cadmio por sobre lo permitido, un metal que puede ser cancerígeno y causar diversas enfermedades.

A pesar de que el Ministerio de Salud en Chile llamó a la calma y aclaró que por ahora no se han detectado paltas peruanas que hayan llegado a Chile con eventuales riesgos sanitarios, anunció un aumento en la fiscalización de este producto.

¿Cómo diferenciar la palta peruana de la palta chilena?

María Paz Cárcamo, doctora en Ciencias Agropecuarias y académica de la Universidad de las Américas, explicó en Mucho Gusto que "la principal característica de la palta hass chilena es que tiene un alto contenido de aceite, muy beneficioso para la salud, por eso es más consistente y cremosa".

Además, la experta aclaró que la palta nacional puede permanecer por más tiempo en maduración que la peruana, que se tiende a oxidar más rápido, por lo "que se recomienda que se coma cuando tenga unas pintas o manchitas verdes".

En cuanto a la cáscara, la chilena en general es más lisa que la peruana, "que es más rugosa y tiende a ser más verdosa". Asimismo, la palta peruana tiene el cuesco más pequeño y de un color más café que la chilena

Otro detalle a considerar es que la palta originaria de Perú suele ser más barata que la chilena, debido a que llega de forma más masiva que la producida en el territorio nacional, que ha disminuido a causa de la sequía, según aclaró Roberto Saa, editor de economía en Meganoticias.

Palta peruana a la izquierda y palta chilena a la derecha

¿La palta chilena podría tener cadmio?

Cárcamo explicó que el cadmio es un metal pesado que llega muchas veces a los cultivos tras la actividad minera informal en Perú, que contamina los pozos de agua. Sin embargo, aclaró que esto en Chile no sucede, por lo que la palta nacional no podría sufrir este tipo de contaminación.