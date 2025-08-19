Alerta por paltas peruanas contaminadas con cadmio: ¿Es peligroso comerlas en Chile?

19 ag. 2025 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días, la Unión Europea rechazó la llegada de seis embarques de palta hass peruana tras detectar que tenía niveles de cadmio por encima de lo permitido, un metal que puede ser cancerígeno y causar diversas enfermedades.

La noticia rápidamente encendió las alertas en Chile, país que también importa palta hass desde Perú. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsal) se pronunció al respecto.

¿Es seguro comer la palta peruana?

Pese a la advertencia europea, en Chile no se han detectado problemas en los lotes de palta hass peruana que circulan en el país, por lo que su consumo es seguro hasta ahora.

El jefe del departamento de Nutrición de Alimentos del Ministerio de Salud, Cristián Cofré, aclaró que no han detectado palta contaminada, aunque confirmó que están monitoreando la situación.

"Recientemente hemos identificado en los medios de comunicación que se ha difundido información sobre la presencia de cadmio en algunos lotes de palta. Desde el Minsal estamos verificando dicha información a través de las redes del sistema internacional de alertas alimentarias. Hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente de una información como esta", afirmó.

Cofré añadió que "la autoridad sanitaria ha abordado esta situación desde dos puntos: lo primero es con una actualización de la regulación sanitaria, la que prontamente estará oficializada, y también ha fortalecido la vigilancia de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional".

¿Por qué es peligroso el cadmio?

El doctor Juan Carlos Ríos, director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica UC (Cituc), comentó a Meganoticias que "el cadmio es una sustancia que se encuentra habitualmente en la naturaleza y por eso muchos alimentos pueden ser contaminados con este".

El mayor riesgo de esta sustancia es que puede causar cáncer y además "tiende a acumularse en los riñones y en el hígado, y puede permanecer muchos años en el organismo hasta provocar fallas".

En la misma línea, el doctor Ricardo González, urgenciólogo de la Clínica Alemana, explicó que estas paltas no pueden causar una intoxicación aguda e inmediata, pero "si yo tengo un consumo habitual de estas paltas con este contenido de cadmio, en un par de años puedo generar intoxicaciones de forma crónica".

El experto detalló que existe un límite de cadmio que se puede consumir a diario, y en el caso del cargamento de paltas que llegó a Europa, este superaba el umbral máximo de 0,05 mg/kg.