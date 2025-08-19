Farmacéutica baja precio de Ozempic en EEUU: ¿Cuánto cuesta ahora?

19 ag. 2025 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa farmacéutica Novo Nordisk lanzó una oferta que reduce a la mitad el precio del Ozempic en Estados Unidos, el medicamento inyectable que se usa en pacientes con diabetes tipo 2 para mejorar los niveles de azúcar en la sangre.

Según explicaron desde la empresa, la oferta "tiene como objetivo ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 que podrían tener que afrontar precios iguales o superiores al precio mayorista" y hace que este vital medicamento sea más asequible para quienes no tienen seguro médico y pagan por su cuenta.

¿Cuál es el nuevo precio del Ozempic?

La oferta de Novo Nordisk permite que los pacientes con diabetes tipo 2 ahora paguen $499 al mes para adquirir Ozempic, es decir, cerca de 480 mil pesos chilenos. Anteriormente, el precio para quienes no cuentan con seguro médico rondaba los 1.000 dólares.

El precio rebajado está disponible solamente para quienes cuenten con una receta médica que indique el uso de Ozempic.

"La oferta está disponible en múltiples plataformas para que los pacientes con receta de Ozempic auténtico, aprobado por la FDA, puedan acceder a ella de la forma que mejor les convenga", indicaron desde Novo Nordisk, destacando que el precio promocional está disponible en más de 70.000 farmacias de todo Estados Unidos.

También detallaron que, "por primera vez, Ozempic está disponible a través de la Farmacia NovoCare, que ofrece un cómodo servicio de entrega a domicilio, y también está disponible en Ozempic.com y NovoCare.com".

